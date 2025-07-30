125-ти річний фермер із Перу розповів про один фрукт, який їсть щоранку

Марселіно Абад Толентіно – найстаріша людина в Перу, він народився 1900-го року

Марселіно Абад Толентіно, якого ласкаво називають «Машіко», 5 квітня 2025 року виповнилося 125 років, що робить його найстарішим чоловіком Перу та потенційно найстарішим чоловіком у світі. Він має власні секрети того, як дожити до такого поважного віку. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

Марселіно Абад Толентіно народився 1900-го року в маленькому селі Чагья і рано залишився сиротою. Його батьки загинули, намагаючись переплисти річку, коли хлопчикові було сім років. Відтоді він мусив забезпечувати себе сам і пішов працювати. Вчитися не міг – школа була занадто далеко. Толентіно працював у полі, займався сільським господарством і вирощував домашню худобу. Так провів усе життя, не обзавівся ні дружиною, ні дітьми.

Усе життя чоловік був самостійним, але зараз проживає в будинку для літніх людей, оскільки вже не може піклуватися про себе як слід. Довгожитель, який переступив 125-ти річний рубіж, розповідає, у чому секрет життя до 100 років. На його думку, вся справа в раціоні – Толентіно все життя харчувався досить правильно.

«Його раціон значною мірою складався зі свіжих фруктів, овочів та баранини, які, на його переконання, сприяли його довголіттю», – пише видання.

Крім того, Машіко підтримує своє здоров'я та бадьорість, дотримуючись традиційної місцевої практики жування листя коки, звички, яку він придбав ще під час своєї фермерської діяльності.

Толентіно весь час просить на сніданок авокадо – це його улюблений фрукт. Для Машіко авокадо є надзвичайно важливим, і він вважає його ще одним із наріжних каменів свого дивовижного довголіття.

До слова, через те, що авокадо росте на деревах і містить усередині велику кісточку, ботаніки відносять його до фруктів, хоча авокадо і не має солодкого смаку

Представники книги рекордів Гіннеса, дізнавшись про Толентіно, сказали, що він може подати заявку на звання найстарішої людини на Землі.

Нагадаємо, у Бразилії померла найстаріша людина на планеті – 116-річна монахиня Інах Канабарро Лукас. За даними Геронтологічної дослідницької групи США (GRG) і бази даних LongeviQuest, тепер титул найстарішої людини переходить до 115-річної Етель Кетергем з графства Суррей в Англії.

Нагадаємо, попередньою володаркою титулу найстарішої людини у світі була японка Томіко Ітоока. Її рідні казали, що секретом довголіття була любов до тривалих походів. За життя Томіко Ітоока двічі здійнялася на другий за величиною вулкан в Японії – гору Онтаке висотою понад 300 метрів.