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    Здоровье

    Американские врачи доказали, что хранение продуктов в контейнерах опасно для здоровья

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    Американские врачи доказали, что хранение продуктов в контейнерах опасно для здоровья

    Вредные вещества могут попасть в пишу

    Американские педиатры убеждают, что пищевые добавки и вещества, которые используются в изготовлении тары для пищи, могут нанести непоправимый вред развивающемуся детскому организму

    Специалисты из Американской академии педиатрии проанализировали почти 80 работ, которые посвящены влиянию добавок на здоровье детей. Отчет о работе был опубликован в журнале Pediatrics.

    Многие из этих добавок попадают в продукты в процессе их приготовления – многие "просачиваются" из пластика, бумаги, клея, красителей и других веществ, из которых состоит упаковка.

    Одно из опаснейших подобных соединений – бисфенол, содержащийся в пластиковых контейнерах. Он способен действовать на женский половой гормон эстроген, воздействуя на сроки полового созревания, способствуя увеличению жировых отложений. Бисфенол способен влиять на нервную и иммунную систему. Вещество может переходить в пищу при длительном ее хранении в пластиковых контейнерах или их нагревании в микроволновой печи.

    В пластиковых контейнерах содержатся фталаты. Они способны воздействовать на развитие мужских половых органов, способствуют ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

    При производстве картонной упаковки используют перфтороалкильные соединения. Они способны снизить иммунитет и влиять на работу щитовидной железы, внося изменения в метаболизм, процесс пищеварения и развитие мозга и прочность костей.

    Для сухих продуктов используют перхлораты – соли перхлоратной кислоты. Они могут влиять на состояние щитовидной железы и мозга.



    Джерело: 24 канал

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