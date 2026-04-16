Чому деякі люди доживають до 100 років, а інші ні? Учені назвали причину

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Дослідження рокрило новий секрет довголіття 100-річних люднй
Науковці дослідили зразки крові людей різного віку та виявили секрет довголіття

Люди все частіше доживають до 100 років, проте не всім це вдається. Учені провели дослідження та пояснили, чому дехто доживає до 100 років, а інші ні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nypost.

Учені із Женевського університету та Університету Лозанни у Швейцарії дослідили питання довголіття та з’ясували, що він криється не лише в регулярній фізичній активності, здоровому харчуванні, але в генетиці. У ході дослідження науковці дослідили зразки крові людей віком 30, 60, 80 років та тих, кому понад 100 років. Під час дослідження було проаналізувати 724 видів білків у крові людей.

З’ясувалося, що старіння людей, які дожили до 100 років відбувається інакше, ніж в інших. Зокрема, білки в крові довгожителей, схожі на результати молодих пацієнтів. Йдеться про білки, які пов’язані із запаленням та здоров’ям серцево-судинної системи.

Деякі види цих білків пов’язані з оксидативним стресом – дисбалансом, який прискорює старіння та сприяє розвитку хронічних хвороб, як рак, діабет та хвороба Альцгеймера. «Відповідь дуже чітка: у столітніх людей значно нижчі рівні антиоксидантних білків, ніж у звичайної літньої людини. На перший погляд, це здається нелогічним, але насправді це означає, що через значно нижчий рівень оксидативного стресу їм потрібно менше антиоксидантних білків, щоб підтримувати баланс», – пояснив професор Карл-Хайнц Краузе із Женевського університету.

Також науковці виявили білки, які відповідають за міцність тканин. У довгожителів вони дорівнювали показникам молодої людини. Крім цього, білки, пов’язані із жировим обміном, які мають підвищуватися з віком, у довгожителів збільшуються значно повільніше.

У результатах дослідження також зазначено, що білок, який відповідає за розщеплення гормону, який підсилює дію інсуліну, теж мав більш стабільний стан у людей, які дожили до 100 років. Це сприяло їхньому гарному метаболізму.

Резюмуючи, учені додали, що на довголіття все ж таки неабияке значення має спосіб життя та повсякденні звички. «Фізична активність допомагає підтримувати позаклітинний матрикс у більш «молодому» стані. А уникнення надмірної ваги допомагає зберігати здоровий метаболізм, подібний до того, який спостерігається в довгожителів», – зауважили науковці.

Нагадаємо, вчені дослідили організм 117-річної Марії Браньяс Морери, яка померла у серпні 2024 року. Науковцям вдалося з'ясувати унікальні факти про секрет її довголіття та старіння людини загалом. Команда вчених дослідили організм Марії Браньяс та провели аналізи її генів, метаболічних показників, кишкового мікробіома та епігенетичних «годинників». Під час дослідження вчені позначили довгожительку як M116, що відповідало її віку на момент збору зразків. 

