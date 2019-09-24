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    Здоровье

    Дочь Михаила Добкина решила не употреблять алкоголь

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    Дочь Михаила Добкина решила не употреблять алкоголь
    od.vgorode.ua

    Дочь бывшего нардепа Михаила Добкина Алла с приближением своего 26-летия всерьез задумалась о старении

    Сопротивляться ему женщина решила, сделав свой образ жизни еще здоровее: бросила употреблять алкоголь. Алла держится уже 30 дней.

    Об этом она объявила в Instagram.

    ____15.58.50
    instagram.com/alladobkina007

    «Уже 30 дней как я не пью. Теперь люди разделились на 2 типа..первые пытаются меня подколоть, зацепить тем, что я не компанейская якобы стала, что я гружу всех правильным питанием и запретом на Алкоголь, что я злая..и т.д  Вторые наоборот, просят советы как выжить без алкоголя. Так вот..первые..вы меня уже реально бесите. Не то, чтобы я злая, просто тонко намекаю», - пишет Алла.

    «На самом деле, каждый живет так как он хочет. И все что происходит вокруг современного мира-это маркетинговый ход больших корпораций, который к сожалению убивает людей и их мозг. Ну старение точно ускоряет».

    «А я хочу быть молодой. Ну точно моложе первого типа людей. Так что всем трезвого ума и слов. Всех целую», - подытожила девушка.

    Джерело: tabloid.pravda.com.ua

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