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Трагедія на Київщині. 34 із 37 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Трагедія на Київщині. 34 із 37 загиблих перебували у пансіонаті для літніх людей
Величезний стовп диму над місцем трагедії було видно за багато кілометрів
фото: glavcom.ua

На місці трагедії продовжує працювати оперативний штаб, триває евакуація мешканців

Унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Бучанському районі Київської області загинули 37 людей. 34 із них перебували у пансіонаті для літніх людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами очільника ОВА, на місці трагедії продовжує працювати оперативний штаб. Також триває евакуація людей із небезпечної зони. Евакуйованим мешканцям надають тимчасове житло.

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Раніше Ткаченко повідомляв, що внаслідок російської атаки та подальшої детонації травм зазнали 42 людини, серед яких четверо дітей. Із зони надзвичайної ситуації було евакуйовано 381 людину, зокрема 59 дітей.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у склад у селі Мила Бучанського району, після чого виникла пожежа та розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру, зокрема житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку й людей з інвалідністю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою, та наголосив, що правоохоронці мають встановити всі обставини трагедії.

Вдень 29 серпня прем’єр-міністр України Сергій Корецький прибув до Бучанського району, де заслухав доповіді міністра внутрішніх справ, голови ДСНС та керівництва Київської ОВА. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо обставин трагедії. 

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Теги: пожежа евакуація пенсіонери смерть Київщина

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