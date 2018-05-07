Эксперт рассказал, как правильно выбирать весенние овощи и фрукты

Ведущая проекта «Тайный агент» Катя Павлюченко попросила специалиста рассказать, на что обращать внимание, покупая «ходовые» весенние и летние продукты

Находясь в супермаркете или на рынке, очень сложно сдержаться и не положить в свою продуктовую корзину овощи и фрукты! Но так ли они полезны, как мы считаем? Ведущая проекта «Тайный агент» Екатерина Павлюченко решила разобраться в этом вопросе, пригласив с собой на гастрономический шоппинг технолога Алексию Май. Помидоры Первое, на



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Ведущая проекта «Тайный агент» Катя Павлюченко попросила специалиста рассказать, на что обращать внимание, покупая «ходовые» весенние и летние продукты

Находясь в супермаркете или на рынке, очень сложно сдержаться и не положить в свою продуктовую корзину овощи и фрукты! Но так ли они полезны, как мы считаем? Ведущая проекта «Тайный агент» Екатерина Павлюченко решила разобраться в этом вопросе, пригласив с собой на гастрономический шоппинг технолога Алексию Май.

Помидоры

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе помидоров, – это наличие привычного запаха томатов. Но аромат настоящего помидора еще не говорит о том, что овощ не нашпигован нитратами. Если все помидоры с виду идеально красивые и одинаковой формы, без единого повреждения, это должно вас насторожить: при выращивании таких томатов используют опасные вещества.

Такой же признак – отказ паразитов «поселяться» в помидорах. Это значит, что количество нитратов в них зашкаливает. Также обратите внимание на структуру помидора. Если на ощупь он очень упругий и по ощущениям напоминает теннисный мяч, откажитесь от такой покупки – это говорит о высокой концентрации нитратов.

Лук

Выбирая между зеленым и репчатым луком, лучше отдать предпочтение последнему из-за меньшего количества нитратов. Но если все-таки покупаете зеленый лук – следите, чтобы его кончики не были засохшими или коричневыми. Это указывает на наличие опасных примесей.

Морковь

Морковь неестественно большого размера должна вас насторожить. Как правило, такой овощ «с лишним весом» содержит большое количество нитратов и примесей.

Чтобы минимизировать количество их попадания в организм, из всей моркови можно съесть только среднюю часть, обрезав корень, верхние слои и «верхушку». С таким раскладом куда проще и безопаснее купить самую обычную морковь.

Картофель

Картошка не должналежать под прямыми солнечными лучами. В противном случае в нем образуется природный яд растительного происхождения – соланин. Он проявляется в зеленоватом оттенке уже очищенного картофеля.

Ни в коем случае нельзя его употреблять. Также яд соланин содержится в зеленых помидорах и перезревших баклажанах.

Огурцы

Зеленые огурчики относятся к группе овощей-рекордсменов по количеству нитратов. Поскольку по большей части они тепличные, и их удобряют азотистыми веществами. Разве что кроме лета, сезона огурцов.





Также обратите внимание на цвет овоща. Если на них есть темно-зеленые пятна, воздержитесь от покупки. Огромное количество нитратов, которыми они напичканы, может навредить вашему здоровью.