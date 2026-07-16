Медики зафіксували спалах небезпечних хвороб на курортах Європи
Гарячка Західного Нілу вже забрала життя 38 людей в Італії
Через укуси комарів у популярних туристичних країнах поширюються лихоманка денге, чикунгунья та гарячка Західного Нілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Mirror.
Спекотна погода створює сприятливі умови для розмноження комах і поширення вірусів. За даними європейських епідеміологів, в Іспанії, Франції, Італії, Португалії та Греції вже виявлено близько тисячі підозрюваних випадків зараження. Ще три випадки інфікування зареєстрували в Румунії та Північній Македонії.
Такі інфекції можуть спричиняти сильний біль у суглобах, порушення зору, параліч та інші тяжкі ускладнення. В окремих випадках захворювання завершуються смертю.
Гарячка Західного Нілу в Італії
За інформацією Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, вірус цього літа знову активно поширюється Італією, де забрав життя 38 людей. Випадки зараження підтвердили у Флоренції та Вероні.
У більшості заражених хвороба минає безсимптомно або спричиняє легке нездужання. Приблизно в одного зі 150 пацієнтів виникають тяжкі ускладнення – менінгіт та енцефаліт, які вражають оболонки й тканини головного та спинного мозку.
Де ще фіксують лихоманку денге
У Франції повідомили про 19 підозрюваних випадків зараження лихоманкою денге, в Італії – про чотири, у Португалії – про два. За тяжкого перебігу хвороба може спричиняти внутрішні кровотечі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють від 100 до 400 мільйонів випадків зараження денге.
Фахівці пов'язують зростання кількості небезпечних комарів із глобальним потеплінням: вищі температури дають переносникам інфекцій змогу освоювати нові території, а тривалі періоди спеки подовжують сезон активності комах.
Нагадаємо, у львів'янки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, діагностували гарячку денге – це вже другий такий випадок на Львівщині за останні місяці.
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