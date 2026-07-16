Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Медики зафіксували спалах небезпечних хвороб на курортах Європи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Сезон активності комарів у Європі перебуває на піку через спекотну погоду
фото ілюстративне

Гарячка Західного Нілу вже забрала життя 38 людей в Італії

Через укуси комарів у популярних туристичних країнах поширюються лихоманка денге, чикунгунья та гарячка Західного Нілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Mirror.

Спекотна погода створює сприятливі умови для розмноження комах і поширення вірусів. За даними європейських епідеміологів, в Іспанії, Франції, Італії, Португалії та Греції вже виявлено близько тисячі підозрюваних випадків зараження. Ще три випадки інфікування зареєстрували в Румунії та Північній Македонії.

Такі інфекції можуть спричиняти сильний біль у суглобах, порушення зору, параліч та інші тяжкі ускладнення. В окремих випадках захворювання завершуються смертю.

Гарячка Західного Нілу в Італії

За інформацією Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, вірус цього літа знову активно поширюється Італією, де забрав життя 38 людей. Випадки зараження підтвердили у Флоренції та Вероні.

У більшості заражених хвороба минає безсимптомно або спричиняє легке нездужання. Приблизно в одного зі 150 пацієнтів виникають тяжкі ускладнення – менінгіт та енцефаліт, які вражають оболонки й тканини головного та спинного мозку.

Де ще фіксують лихоманку денге

У Франції повідомили про 19 підозрюваних випадків зараження лихоманкою денге, в Італії – про чотири, у Португалії – про два. За тяжкого перебігу хвороба може спричиняти внутрішні кровотечі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють від 100 до 400 мільйонів випадків зараження денге.

Фахівці пов'язують зростання кількості небезпечних комарів із глобальним потеплінням: вищі температури дають переносникам інфекцій змогу освоювати нові території, а тривалі періоди спеки подовжують сезон активності комах.

Нагадаємо, у львів'янки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, діагностували гарячку денге – це вже другий такий випадок на Львівщині за останні місяці.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Медики зафіксували спалах небезпечних хвороб на курортах Європи
Медики зафіксували спалах небезпечних хвороб на курортах Європи
Закриття кордону із РФ врятувало фінів від сифілісу
Закриття кордону із РФ врятувало фінів від сифілісу
Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти
Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої фігури та особливої дієти
Робить зарядку та водить авто: 100-річний рівнянин поділився секретами довголіття
Робить зарядку та водить авто: 100-річний рівнянин поділився секретами довголіття
Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття
Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття
Вкладає мільйони у довголіття. Відомий біохакер повідомив про серйозну хворобу
Вкладає мільйони у довголіття. Відомий біохакер повідомив про серйозну хворобу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
177K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua