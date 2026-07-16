Медики зафіксували спалах небезпечних хвороб на курортах Європи

Сезон активності комарів у Європі перебуває на піку через спекотну погоду

Гарячка Західного Нілу вже забрала життя 38 людей в Італії

Через укуси комарів у популярних туристичних країнах поширюються лихоманка денге, чикунгунья та гарячка Західного Нілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Mirror.

Спекотна погода створює сприятливі умови для розмноження комах і поширення вірусів. За даними європейських епідеміологів, в Іспанії, Франції, Італії, Португалії та Греції вже виявлено близько тисячі підозрюваних випадків зараження. Ще три випадки інфікування зареєстрували в Румунії та Північній Македонії.

Такі інфекції можуть спричиняти сильний біль у суглобах, порушення зору, параліч та інші тяжкі ускладнення. В окремих випадках захворювання завершуються смертю.

Гарячка Західного Нілу в Італії

За інформацією Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, вірус цього літа знову активно поширюється Італією, де забрав життя 38 людей. Випадки зараження підтвердили у Флоренції та Вероні.

У більшості заражених хвороба минає безсимптомно або спричиняє легке нездужання. Приблизно в одного зі 150 пацієнтів виникають тяжкі ускладнення – менінгіт та енцефаліт, які вражають оболонки й тканини головного та спинного мозку.

Де ще фіксують лихоманку денге

У Франції повідомили про 19 підозрюваних випадків зараження лихоманкою денге, в Італії – про чотири, у Португалії – про два. За тяжкого перебігу хвороба може спричиняти внутрішні кровотечі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють від 100 до 400 мільйонів випадків зараження денге.

Фахівці пов'язують зростання кількості небезпечних комарів із глобальним потеплінням: вищі температури дають переносникам інфекцій змогу освоювати нові території, а тривалі періоди спеки подовжують сезон активності комах.

Нагадаємо, у львів'янки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, діагностували гарячку денге – це вже другий такий випадок на Львівщині за останні місяці.