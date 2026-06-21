Прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера: знайдено новий препарат

Дослідники з’ясували, яка сполука може допомогти у лікуванні деменції

Вчені винайшли препарат на основі міді, який зменшує накопичення токсичних білків та покращує довготривалу просторову пам'ять. Ці зміни можуть стати одним із етапів лікування хвороби Альцгеймера. Про це пише «Главком» із посиланням на результати дослідження в журналі ACS Chemical Neuroscience.

У дослідженні брали участь дослідники з Університету Монаша. Їм вдалося виявити сполуку – мідь Cu(ATSM), яка здатна допомогти відновити захисний бар’єр між кров’ю та мозком. Це може сприяти розробці нових методів лікування захворювань мозкових судин.

Хвороба Альцгеймера розвивається через накопичення бета-амілоїду – токсичного білка, що з часом формує бляшки в мозку людини. У здорової людини ці відкладення виводяться в кров за допомогою спеціальних транспортних білків. Однак у людей із хворобою Альцгеймера робота цих насосів погіршується, через що білок бета-амілоїд починає накопичуватися.

За словами автора дослідження, доктора Дже П’юна, нове лікування може допомогти покращувати функцію кровоносних судин мозку.

У ході дослідження під час терапії кількість транспортних білків P-gp у моделях захворювання зросла на 24,1%. «Це перше дослідження, яке показує, що Cu(ATSM) може збільшити кількість насосів для очищення P-gp у моделі хвороби Альцгеймера на 24,1%, що ефективно пов’язує відновлення гематоенцефалічного бар’єру зі зменшенням токсичних білків та покращенням когнітивних функцій», – сказав доктор П’юн.

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Директор Центру оптимізації кандидатів у лікарські препарати, професор Джозеф Ніколаццо, зауважив, що сполука міді має сильні протизапальні та нейропротекторні властивості. Тож її вже використовують в експериментах із лікування хвороб Паркінсона та бічного аміотрофічного склерозу. Однак на людях для лікування хвороби Альцгеймера тестування можуть початися згодом.

«Cu(ATSM) – це сполука міді з протизапальними та нейропротекторними властивостями, яка вже пройшла клінічні випробування для лікування таких захворювань, як хвороба Паркінсона та БАС. Оскільки клінічно доведено, що зменшення амілоїдного навантаження покращує функціональні результати, ці доклінічні результати переконливо підтверджують обґрунтованість тестування цього препарату на ранніх симптоматичних стадіях хвороби Альцгеймера», – сказав професор Ніколаццо.

Як пояснюють вчені, новий препарат може активізувати роботу імунних клітин мозку, які допомагають розщеплювати небезпечні бляшки, що утворюються в головному мозку людини. Нині подібні препарати та дослідження є важливими й актуальними, адже деменція є однією з головних причин смертності у світі.

Зазначимо, лікарка Стефані Нотелл та доцент Медичної школи Джонса Гопкінса в Балтиморі розповіла, про які симптоми деменції варто знати. За її словами, деменція – це загальний термін, який описує різні форми когнітивних порушень, зокрема хворобу Альцгеймера, одну з найпоширеніших форм деменції, судинну деменцію та хворобу Паркінсона.