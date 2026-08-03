90-річна довгожителька з Волині розповіла про секрети міцного здоров’я
Довгожителька зізналася, що для неї є головною розрадою в житті
90-річна Надія Аврамівна із села Залісоче, що на Волині, попри поважний вік продовжує самотужки копати город та продавати свій врожай. Жінка поділилася секретом свого довголіття та міцного здоров’я. Про це пише «Главком» із посиланням на сюжет каналу Аверс.
Надія Аврамівна 48 років пропрацювала санітаркою в Луцькій психіатричній лікарні. Однак після виходу на пенсію в 75 років вона працювала ще 15 років. «Я би ще працювала, але нас трошки попросили, пенсіонерів, щоб молодь працювала. Книжку можна було б написати. Усього бачили», – зізналася жінка.
Нині пенсіонерка займається своїм городом та має врожай. Інколи вона продає свою городину та має невеликий прибуток. «Покажу города, які я маю в цьому році. Малина дуже погана. Помідори свої, огірочки. Капуста, цибулька – усе моє таке. Кілограм по 130 грн у нас приймають. Торік була дуже гарна, така, як там під вікном. То торік така була, то трошки можна було підзаробити. Торік заробила вісім тисяч», – поділилася пенсіонерка.
Найважчим для волинянки є сум за чоловіком. Він пішов із життя вісім років тому. Для 90-річної довгожительки головною розрадою залишаються онуки та діти. Вона має правнука, якому вже 18 років. «Тяжко. Бачите, яка гарна, сива, як молода. Не треба фарбуватися. Дуже тішать онуки. Аби тільки був мир, то тільки жити й жити», – сказала довгожителька.
Надія Аврамівна пояснює свій секрет довголіття щоденною працею та правильним харчуванням. «Ми не їли так, як зараз їдять. Ковбаси, всяку всячину. Ми цього не їли. Візьмеш кусочок хліба, черешні. Дідусь був насадив багато черешень. На черешню виліз із куском хліба, наївся, молоком запив по кухлику. Ну й так жили. А зараз є що їсти. Та вже його не хочеться їсти», – розповіла вона.
Також повідомлялося, 95 річний мешканець Рівненщини Микола Шумейко веде активний спосіб життя попри свій поважний вік. Чоловік їздить на велосипеді, співає в хорі та порається на городі. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття.
Читайте також:
- «П'є коньяк та читає книжки». Найстаріший чоловік Канади розкрив секрет довголіття
- «Досі працює». 101-річна журналістка назвала три секрети довголіття
- Пережила Велику депресію та Другу світову: 107-річна американка поділилася секретами довголіття
- Отримала привітання від короля Чарльза III. 105-річна шотландка розкрила секрет довголіття
- У Колумбії зʼявилася 124-річна претендентка на звання найстарішої людини: який секрет її довголіття
- 93-річний психіатр з Південної Кореї розкрив секрети довголіття
Коментарі — 0