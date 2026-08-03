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90-річна довгожителька з Волині розповіла про секрети міцного здоров’я

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Надія Аврамівна поділилася секретом довголіття
фото: скриншот Аверс/YouTube

Довгожителька зізналася, що для неї є головною розрадою в житті

90-річна Надія Аврамівна із села Залісоче, що на Волині, попри поважний вік продовжує самотужки копати город та продавати свій врожай. Жінка поділилася секретом свого довголіття та міцного здоров’я. Про це пише «Главком» із посиланням на сюжет каналу Аверс.

Надія Аврамівна 48 років пропрацювала санітаркою в Луцькій психіатричній лікарні. Однак після виходу на пенсію в 75 років вона працювала ще 15 років. «Я би ще працювала, але нас трошки попросили, пенсіонерів, щоб молодь працювала. Книжку можна було б написати. Усього бачили», – зізналася жінка.

Нині пенсіонерка займається своїм городом та має врожай. Інколи вона продає свою городину та має невеликий прибуток. «Покажу города, які я маю в цьому році. Малина дуже погана. Помідори свої, огірочки. Капуста, цибулька – усе моє таке. Кілограм по 130 грн у нас приймають. Торік була дуже гарна, така, як там під вікном. То торік така була, то трошки можна було підзаробити. Торік заробила вісім тисяч», – поділилася пенсіонерка.

90-річна довгожителька з Волині розповіла про секрети міцного здоров’я
90-річна довгожителька з Волині розповіла про секрети міцного здоров’я
фото: скриншот Аверс/YouTube

Найважчим для волинянки є сум за чоловіком. Він пішов із життя вісім років тому. Для 90-річної довгожительки головною розрадою залишаються онуки та діти. Вона має правнука, якому вже 18 років. «Тяжко. Бачите, яка гарна, сива, як молода. Не треба фарбуватися. Дуже тішать онуки. Аби тільки був мир, то тільки жити й жити», – сказала довгожителька.

Надія Аврамівна попри поважний вік продовжує самотужки копати город
Надія Аврамівна попри поважний вік продовжує самотужки копати город
фото: скриншот Аверс/YouTube

Надія Аврамівна пояснює свій секрет довголіття щоденною працею та правильним харчуванням. «Ми не їли так, як зараз їдять. Ковбаси, всяку всячину. Ми цього не їли. Візьмеш кусочок хліба, черешні. Дідусь був насадив багато черешень. На черешню виліз із куском хліба, наївся, молоком запив по кухлику. Ну й так жили. А зараз є що їсти. Та вже його не хочеться їсти», – розповіла вона.

Також повідомлялося, 95 річний мешканець Рівненщини Микола Шумейко веде активний спосіб життя попри свій поважний вік. Чоловік їздить на велосипеді, співає в хорі та порається на городі. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття.

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Теги: здоров'я Волинська область поради довголіття

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