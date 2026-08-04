Вінницькі лікарі врятували дитину, яка п'ять років жила з магнітами у шлунку (фото)

Сторонні предмети роками перебували у тілі дитини та не турбували її

У Вінниці лікарі провели унікальну операцію. Медики випадково виявили у шлунку дитини магнітні кульки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні у Facebook.

Під час обстеження лікарі побачили на рентгені дев’ять магнітних кульок у шлунку дитини. За словами батьків, вона могла проковтнути кульки ще п'ять років тому.

Водночас за весь цей час дитина не відчувала болю, дискомфорту або інших ймовірних наслідків чи симптомів. Однак магніти за роки притягнулися одне до одного, утворивши ланцюг. Вони сформували підслизовий канал, де й зберігалися весь цей час. Однак через сторонні предмети у тканинах вже відбулися зміни, які могли мати тяжкі ускладнення.

Дитина п'ять років жила з девʼятьма магнітами у шлунку фото: Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня/Facebook

«Перед лікарями постало складне клінічне завдання: виконати відкрите оперативне втручання чи обрати органозберігаючу тактику. Було прийнято рішення на користь органозберігаючого підходу. Оскільки стандартними ендоскопічними інструментами видалення магнітів було неможливим, застосовано авторську магніт-асистовану методику, яка дозволила контрольовано та безпечно видалити всі сторонні тіла без лапаротомії», – розповіли у лікарні.

Лікарі виявили дев’ять магнітних кульок у шлунку дитини фото: Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня /Facebook

Операція пройшла успішно. За словами лікарів, дитина на третю добу після втручання відправилася додому, а подібний випадок був унікальним.

Через магніти предмети у тканинах відбулися зміни, які могли мати тяжкі ускладнення фото: Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня /Facebook

Водночас медики застерегли та дали поради батькам, як запобігти подібним випадкам та як діяти, якщо є підозра, що дитина проковтнула сторонній предмет:

магнітні кульки та інші магнітні іграшки становлять особливу небезпеку для дітей;

відсутність симптомів після проковтування не виключає наявності серйозної патології;

множинні магніти можуть притягуватися через стінки шлунка або кишківника, спричиняючи ішемію, некроз, перфорацію, утворення нориць, кишкову непрохідність і перитоніт;

при найменшій підозрі негайно звернутися за медичною допомогою, не очікуючи появи симптомів.

Нагадаємо, у Києві лікарі врятували 5-річну дівчинку, яка проковтнула 17 магнітних кульок. Столичні медики провели складну операцію, щоб дістати з організму дитини кілька небезпечних сторонніх предметів. Магніти утворили «ланцюг», який будь-якої миті міг прорвати стінки внутрішніх органів.