Велика Британія викликала посла Ірану

Двох іранців звинуватили у шпигунстві за єврейською громадою в Лондоні на користь Тегерана

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ірану в Лондоні Сейєда Алі Мусаві через «дестабілізуючі дії» Тегерана у Великій Британії та за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

«Виклик відбувся після нещодавнього висунення звинувачень двом особам, одному громадянину Ірану та одній особі з подвійним британсько-іранським громадянством, за підозрою у наданні допомоги іноземній розвідувальній службі», – заявив речник МЗС.

Зазначається, що уряд вживатиме усіх необхідних заходів для захисту британського народу, включаючи викриття безрозсудних та дестабілізуючих дій Ірану всередині країни та за кордоном. У четвер двох іранців звинуватили у шпигунстві за єврейською громадою в Лондоні на користь Тегерана.

До слова, Саудівська Аравія оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Ірану, серед яких військовий аташе, та зобов’язала їх залишити країну протягом 24 годин. У відомстві пояснили рішення продовженням іранських атак на територію королівства. У заяві наголошується, що такі дії Тегерана порушують міжнародне право та принципи добросусідства.

Як повідомлялось, Іран заявив про необхідність «серйозного перегляду» відносин із країнами Перської затоки на тлі війни з США та Ізраїлем. Водночас Тегеран заперечив причетність до атак на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії.

Зауважимо, після останніх заяв Ірану про те, що Україна є легальною ціллю для його атак, було посилено заходи безпеки в українських дипломатичних представництвах. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.