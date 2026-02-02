Головна Київ Новини
Київські школи відкрилися після канікул: скільки дітей повернулося до класів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київські школи відкрилися після канікул: скільки дітей повернулося до класів
За даними КМДА, найкращі показники очної присутності демонструють Оболонський, Святошинський та Подільський райони
фото: Нова українська школа

Майже кожнен п'ятий учень столиці відсутній на заняттях через хворобу або сімейні обставини

Сьогодні, 2 лютого, столичні заклади освіти розпочали роботу після канікул. До очного навчання приступили 41,6% школярів міста. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком»

За даними КМДА, освітній процес відновлюється поступово, враховуючи безпекову ситуацію та наявність тепла у будівлях. Розподіл за формами навчання наразі такий:

  • Очне навчання: 110 тисяч учнів (41,6%);
  • Дистанційний формат: 77 тисяч школярів (29,1%);
  • Індивідуальна форма: 27,1 тисячі учнів (10,3%);
  • Відсутні (хвороба/обставини): 50,3 тисячі дітей (19%).

За даними КМДА, найкращі показники очної присутності демонструють Оболонський, Святошинський та Подільський райони. Прикметно, що у Подільському районі дистанційна форма наразі відсутня – школи працюють або очно, або у змішаному форматі.

Натомість у Печерському районі ситуація найскладніша: більшість шкіл змушені працювати онлайн через відсутність опалення або низьку температуру в класах. Загалом по місту без тепла залишаються 69 будівель закладів освіти (близько 7%).

«Стабільне теплопостачання наразі зберігається в Дарницькому, Подільському та Святошинському районах», — уточнив Валентин Мондриївський.

Гаряче харчування вже організовано у 72% шкіл міста, у чверті шкіл харчування тимчасово не здійснюється винятково через дистанційний формат навчання.

Паралельно функціонують і заклади дошкільної освіти міста. Станом на 2 лютого працюють 539 комунальних садочків, які відвідують 23,5 тисячі дітей – це 38,2% від загальної кількості вихованців.

Нагадаємо, з 19 січня школи в Києві тимчасово не працювали. Таке рішення ухвалила міська влада через складну ситуацію з енергопостачанням та теплом у столиці після масованих атак і запровадження екстрених відключень електроенергії.  Як повідомив під час пленарного засідання Верховної Ради 16 січня міністр енергетики, перший віце-прем’єр міністр України Денис Шмигаль, зимові канікули у київських школах було офіційно продовжено до 1 лютого 2026 року. За словами очільника Міненерго, таке рішення є стратегічним кроком для підтримки енергосистеми міста.

Зимові канікули в Києві для школярів тривали з 25 грудня по 11 січня включно. За цей час сталися масовані атаки Росії по енергетиці.

Як повідомлялося, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

