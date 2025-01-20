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Щоденний перегляд TikTok, Reels та Shorts руйнують мозок – дослідження

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Щоденний перегляд TikTok, Reels та Shorts руйнують мозок – дослідження
Щоденний перегляд коротких відео руйнує мозок
фото з відкритих джерел

Крім психічного здоровʼя під загрозою також опиняється зір

Вчені з Китаю провели наукове дослідження та з'ясували, що надмірний перегляд коротких відео – таких, які публікують на платформах TikTok, Reels (Meta) та Shorts (YouTube) викликає залежність та руйнує мозок сильніше, ніж наркотики. Відповідне дослідження з результатами були опубліковані на науковому порталі Sciencedirect.

Для проведення досліження китайські вчені зібрали групу зі 111 учасників віком від 17 до 30 років, які не мали проблем із психікою.

За допомогою сканера Siemens 3T Prisma в Центрі дослідження МРТ Педагогічного університету Тяньцзіня вони досліджували зміни у мозку піддослідних під час довготривалих переглядів коротких відео у TikTok, Reels та Shorts.

Два місяці поспіль кожного дня по 95 хвилин їм показували ролики з цих соцмереж.

Результати експерименту показали:

  • У піддослідних зменшився обсяг сірої речовини в орбітофронтальній корі на 2,3% за два місяці;
  • Якість сну знизилась на 30%, а у 50% учасників виникло безсоння;
  • У студентів значно знизилась здатність до концентрації – замість очікуваних 2,5 хвилин учасники змогли зосередитись лише на 47 секунд;
  • У піддослідних з'явились ознаки психічних розладів – у половини учасників діагностували депресію, що потребує лікування, та інші тривожні стани.

Крім того, захоплення таким контентом може негативно впливати на когнітивні функції та психічне здоров'я людини.

На генетичному рівні дослідники ідентифікували понад 500 генів, які мають звʼязок зі змінами мозку, пов’язаними із залежністю від коротких відео. Ці гени були в основному залучені до синаптичної сигналізації та нейронних зв’язків, процесів, необхідних для комунікації та пластичності мозку.

У підсумку вчені зазначили, що надмірне споживання короткоформатного відеоконтенту може мати серйозні наслідки для людей. Крім психічного здоровʼя під загрозою також опиняється зір.

Нагадаємо, що відеохостинг TikTok відновлює свою роботу в США після того, як новообраний президент Дональд Трамп заявив, що відкладе блокування соцмережі

Зазначимо, що Трамп заявив, що відтермінує процес блокування TikTok. Водночас він наголосив, що хоче, аби соціальна платформа принаймні наполовину належала американським інвесторам. Про це він написав в соціальній мережі.

За його словами, відразу після інавгурації в понеділок, 20 січня, він видасть розпорядження про відтермінування заборони TikTok, щоб «укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки».

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Теги: YouTube TikTok відео вчені соцмережі

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