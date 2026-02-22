Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи
Документ, який був включений до публікації Міністерством юстиції США файлів Джеффрі Епштейна,
фото: AP

Максвелл нині відбуває 20-річний термін ув’язнення за сприяння сексуальній експлуатації неповнолітніх

Захист ув'язненої британської світської левиці Гіслен Максвелл звернувся до федерального суду Манхеттена з вимогою заблокувати оприлюднення величезного архіву документів, пов'язаних із діяльністю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Йдеться про 90 000 сторінок матеріалів із цивільного позову Вірджинії Джуффре десятирічної давнини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Головним аргументом адвокатів Лори Меннінгер та Джеффрі Пагліуки є твердження про неконституційність нещодавно ухваленого Конгресом «Закону про прозорість файлів Епштейна». Захист наполягає, що цей закон порушує доктрину розподілу влади, оскільки законодавча гілка не має права втручатися у повноваження суду щодо захисту конфіденційних файлів. На думку юристів, Конгрес та виконавча влада намагаються привласнити право остаточно вирішувати долю судових матеріалів.

Адвокати зазначають, що архів містить стенограми понад 30 свідчень, а також делікатну приватну інформацію про фінансові справи та сексуальне життя Максвелл та інших осіб. Захист також стверджує, що Міністерство юстиції отримало ці документи неналежним чином під час кримінального розслідування.

Побоювання адвокатів підкріплюються нещодавніми інцидентами: після публікації попередніх частин архіву деякі жертви скаржилися, що їхні імена стали відомі громадськості, тоді як особи кривдників залишилися прихованими під грифом секретності.

Наразі 64-річна Максвелл відбуває 20-річний термін у в'язниці Техасу. Нещодавно вона відмовилася відповідати на запитання Комітету з нагляду Палати представників під час відеозв'язку. Проте через своїх адвокатів вона заявила, що готова до «повної та чесної» розмови лише за умови її офіційного помилування.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. 

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.

Теги: США розслідування Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федеральний агент кидає зброю для розгону натовпу під сльозогінний газ під час сутичок у Міннеаполісі
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
27 сiчня, 01:15
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
6 лютого, 03:49
Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування
Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування
7 лютого, 04:31
Джон Холфорд, власник похоронного бюро «Return to Nature», та його дружина Кері
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
8 лютого, 02:31
Нафта пішла вгору на тлі заяв президента США про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
12 лютого, 07:32
Біля арени зібралися родини гравців і школярі-хокеїсти, багато хто залишав територію зі сльозами на очах
У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу: є загиблі та поранені
17 лютого, 00:50
США та Україна готують пропозицію енергетичного перемир’я для РФ
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
22 сiчня, 19:28
Пара платформи MADIS на базі Joint Light Tactical Vehicle. Машини Інтегрованої системи протиповітряної оборони морської піхоти США (MADIS). Корпус морської піхоти США
США випробовують в Україні таємну систему ППО: як це вплине на перебіг війни
5 лютого, 11:11
Рішення Лондона вплинуло на плани США щодо операції проти Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
20 лютого, 17:05

Соціум

Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи
Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи
У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ
У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ
В університетах Ірану спалахнули протести
В університетах Ірану спалахнули протести
Безпілотники атакували Саратовську область: під ударом опинився НПЗ
Безпілотники атакували Саратовську область: під ударом опинився НПЗ
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії
OpenAI виявила активність канадського стрільця ще за пів року до трагедії
OpenAI виявила активність канадського стрільця ще за пів року до трагедії

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
20 лютого, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
20 лютого, 05:59

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua