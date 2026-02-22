Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи

Документ, який був включений до публікації Міністерством юстиції США файлів Джеффрі Епштейна,

Максвелл нині відбуває 20-річний термін ув’язнення за сприяння сексуальній експлуатації неповнолітніх

Захист ув'язненої британської світської левиці Гіслен Максвелл звернувся до федерального суду Манхеттена з вимогою заблокувати оприлюднення величезного архіву документів, пов'язаних із діяльністю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Йдеться про 90 000 сторінок матеріалів із цивільного позову Вірджинії Джуффре десятирічної давнини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Головним аргументом адвокатів Лори Меннінгер та Джеффрі Пагліуки є твердження про неконституційність нещодавно ухваленого Конгресом «Закону про прозорість файлів Епштейна». Захист наполягає, що цей закон порушує доктрину розподілу влади, оскільки законодавча гілка не має права втручатися у повноваження суду щодо захисту конфіденційних файлів. На думку юристів, Конгрес та виконавча влада намагаються привласнити право остаточно вирішувати долю судових матеріалів.

Адвокати зазначають, що архів містить стенограми понад 30 свідчень, а також делікатну приватну інформацію про фінансові справи та сексуальне життя Максвелл та інших осіб. Захист також стверджує, що Міністерство юстиції отримало ці документи неналежним чином під час кримінального розслідування.

Побоювання адвокатів підкріплюються нещодавніми інцидентами: після публікації попередніх частин архіву деякі жертви скаржилися, що їхні імена стали відомі громадськості, тоді як особи кривдників залишилися прихованими під грифом секретності.

Наразі 64-річна Максвелл відбуває 20-річний термін у в'язниці Техасу. Нещодавно вона відмовилася відповідати на запитання Комітету з нагляду Палати представників під час відеозв'язку. Проте через своїх адвокатів вона заявила, що готова до «повної та чесної» розмови лише за умови її офіційного помилування.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції США не має підстав для розслідування повідомлень про ймовірну причетність президента Дональда Трампа до справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оскільки ці твердження є неперевіреними та ґрунтуються на анонімних або непрямих свідченнях.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.