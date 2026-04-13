ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах
Вибухівка 4 дні перебувала у супермаркеті Нідерландів, після чого здетонувала
фото: NOS

Пристрій залишили серед товарів, а магазин працював у звичайному режимі

У нідерландському місті Енсхеде вибуховий пристрій кілька днів перебував на полиці супермаркету, після чого здетонував. Про це повідомляє «Главком» з посилання на нідерланського мовника NOS.

Інцидент стався у середині березня, однак правоохоронці розкрили деталі лише зараз. За даними журналістів, вибухівка пролежала у торговому залі майже чотири дні. Камери відеоспостереження зафіксували, як 13 березня невідомий чоловік залишив предмет на полиці. Вибух стався 17 березня одразу після опівночі.

ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах фото 1
фото: NOS

«У супермаркеті в Енсхеде вибуховий пристрій пролежав майже чотири дні на полиці, перш ніж вибухнув. На камерах спостереження видно, як 13 березня чоловік кладе предмет на полицю. 17 березня одразу після опівночі стався вибух», – йдеться у повідомленні.

Вранці після інциденту працівники магазину виявили значні руйнування. У приміщенні були розкидані уламки скла та пошкоджені товари. Супермаркет у день вибуху залишався зачиненим, на місці працювали правоохоронці. Причини події тоді не розголошувалися.

У поліції наголосили, що ситуація становила серйозну загрозу для відвідувачів, оскільки протягом кількох днів магазин працював у звичайному режимі, поки вибуховий пристрій перебував у залі.

Мотиви зловмисника наразі не встановлені. За попередніми даними, чоловік, якого зафіксували камери спостереження, міг прибути з Німеччини, перетнувши кордон у районі Гланербруга. Правоохоронці продовжують його розшук.

Нагадаємо, що у Нідерландах протягом минулого місяця сталася серія підривів банкоматів, унаслідок одного з вибухів постраждала дівчина-підліток.

Читайте також

Наслідниця нідерландського престолу служитиме як військова студентка-практикантка
Принцеса Нідерландів розпочала службу в Повітряних силах
9 квiтня, 07:24
У березні в Індії затримали шістьох українців
Справа про тероризм. Суд в Індії продовжив арешт шести українців
7 квiтня, 19:15
У Воронезької області зафіксовано влучання по заводу міндобрив
У Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки
6 квiтня, 23:34
У Нідерландах заборонили годувати чайок через їхню поведінку
Нідерландське місто оголосило війну чайкам: причина
6 квiтня, 21:36
Французька поліція затримала ще двох фігурантів у справі нападу на банк у Парижі
Спроба теракту в Парижі: затримано ще двох підозрюваних
30 березня, 00:50
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
28 березня, 06:54
Банкомати підривають у житлових будинках
Вибухи банкоматів накрили Нідерланди: є постраждала
27 березня, 20:33
Російський безпілотник приземлився у Молдові
Російський дрон у Молдові: Санду відреагувала (фото)
17 березня, 18:19
Безпека в синагогах та єврейських установах столиці Нідерландів була посилена після нічного підпалу синагоги в центрі Роттердама 13 березня
Унаслідок вибуху пошкоджено єврейську школу в Амстердамі
14 березня, 10:46

Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах
ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах
СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині
СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині
Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»
Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»
ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку
ЗМІ: Сійярто зник після поразки Орбана і перестав виходити на публіку
Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці
Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці

Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
