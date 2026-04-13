ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах

Вибухівка 4 дні перебувала у супермаркеті Нідерландів, після чого здетонувала

Пристрій залишили серед товарів, а магазин працював у звичайному режимі

У нідерландському місті Енсхеде вибуховий пристрій кілька днів перебував на полиці супермаркету, після чого здетонував. Про це повідомляє «Главком» з посилання на нідерланського мовника NOS.

Інцидент стався у середині березня, однак правоохоронці розкрили деталі лише зараз. За даними журналістів, вибухівка пролежала у торговому залі майже чотири дні. Камери відеоспостереження зафіксували, як 13 березня невідомий чоловік залишив предмет на полиці. Вибух стався 17 березня одразу після опівночі.

«У супермаркеті в Енсхеде вибуховий пристрій пролежав майже чотири дні на полиці, перш ніж вибухнув. На камерах спостереження видно, як 13 березня чоловік кладе предмет на полицю. 17 березня одразу після опівночі стався вибух», – йдеться у повідомленні.

Вранці після інциденту працівники магазину виявили значні руйнування. У приміщенні були розкидані уламки скла та пошкоджені товари. Супермаркет у день вибуху залишався зачиненим, на місці працювали правоохоронці. Причини події тоді не розголошувалися.

У поліції наголосили, що ситуація становила серйозну загрозу для відвідувачів, оскільки протягом кількох днів магазин працював у звичайному режимі, поки вибуховий пристрій перебував у залі.

Мотиви зловмисника наразі не встановлені. За попередніми даними, чоловік, якого зафіксували камери спостереження, міг прибути з Німеччини, перетнувши кордон у районі Гланербруга. Правоохоронці продовжують його розшук.

Нагадаємо, що у Нідерландах протягом минулого місяця сталася серія підривів банкоматів, унаслідок одного з вибухів постраждала дівчина-підліток.