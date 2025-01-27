Білл Гейтс назвав помилку, про яку шкодує найбільше у житті

У травні 2021 року Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою

Гейтс зізнався, що перші кілька років після розлучення відчував себе пригнічено

Американський бізнесмен Білл Гейтс шкодує про розлучення з Меліндою Гейтс після 27 років офіційного союзу. Про це пише The Sunday Times.

Більше того, розрив із матір'ю трьох своїх дітей засновник Microsoft назвав «помилкою, про яку найбільше шкодує». За словами Білла Гейтса, він хотів наслідувати приклад шлюбу своїх батьків, який тривав 45 років, але характери колишнього подружжя були занадто «запальними».

«Я заохочував Мелінду бути трохи спокійнішою, ніж моя мати, але ми двоє були досить запальними. Я проводив із дітьми більше часу, ніж мій тато, але співвідношення все одно було 10:1, а Мелінда виконувала більшість батьківських обов'язків. Ми чудово провели час», – розповів засновник Microsoft.

Гейтс зізнався, що перші кілька років після розлучення відчував дуже пригнічено: йому було шкода відпускати стільки спільних спогадів і досягнень.

«Є щось незвичайне в тому, щоб провести все своє доросле життя з однією людиною. Спільні спогади, глибина того, чого ви разом досягали, і народження дітей – все це особливе. Коли ми розлучилися, було неймовірно важко. Розлучення було важким для мене та Мелінди як мінімум два роки», – зазначив бізнесмен.

У травні 2021 року Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу. У цьому союзі народилося троє дітей: Дженніфер, Рорі та Фібі.

Після цього бізнесмен, за чутками, почав зустрічатися з Паулою Герд – жінкою, яка є вдовою колишнього генерального директора Oracle Марка Герда. Втім, пара не коментувала публічно свої стосунки.

Раніше Білл Гейтс розповів про «одну із найбільших помилок усіх часів», якої він припустився на посаді керівника Microsoft. Так, Гейтс вважає, що Microsoft, а не Google, повинна була створити альтернативу iOS для мобільних пристроїв, якою став Android. З 2000 року компанія розвивала свою мобільну платформу Windows Mobile, але дозволила собі одного разу «випустити м'яч із поля зору».