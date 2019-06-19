Названы восемь веганских продуктов, помогающих похудеть



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Научно доказано, что определённые веганские продукты питания помогают избавиться от лишнего веса. К ним могут прибегнуть даже люди, которые не являются вегетарианцами

Список продуктов, которые рекомендуют употреблять людям с лишним весом доступен каждому.

Чеснок. Содержит компонент под названием гингерол, стимулирующий биологическую активность в организме вроде процессов метаболизма и пищеварения. Кроме того, чеснок выступает в роли диуретика и подавляет действие гормона голода лептина.



Миндаль. Низкокалорийный орех, который обязательно нужно включать в любую диетическую программу. В нём содержатся здоровые жиры и низкий уровень углеводов. Миндаль богат витаминами А, D и B12, повышающими скорость метаболизма.



Ягоды. Черника, клубника, клюква и ягоды годжи содержат низкое количество калорий и множество полезнейших нутриентов. Они подавляют тягу к сладкому и защищают от поглощения избыточного количества сахара.



Бананы. Богаты клетчаткой, которая обеспечивает длительное ощущение сытости. После поглощения бананов процесс выделения сахара бывает медленным, что не приводит к его скачкам в крови.



Кокосовое масло. Содержит среднецепочечные триглицериды - жирные кислоты, которые отправляются непосредственно в печень из пищеварительного тракта и превращаются в энергию. Эти жирные кислоты повышают уровень энергии и позволяют сжигать больше калорий.



Семечки. Самый любимый россиянами продукт, который богат клетчаткой. Он обеспечивает чувство сытости, улучшает состояние здоровья жертв кишечных расстройств и запоров.



Цветная капуста. Также насыщенный клетчаткой и низкокалорийный продукт. Подавляет ощущение голода, улучшает процессы пищеварения.



Авокадо. Один из самых популярных суперпродуктов, богатые мононенасыщенными жирами, предотвращающими неправильное распространение жира по организму, то есть его скопления в области боков и живота. Также регулирует выраженность определенных генов жира.

Джерело: Medikforum.ru