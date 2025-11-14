ВООЗ назвала головний вірус-вбивцю

ВООЗ попереджає про величезну смертність від туберкульозу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) б'є на сполох, заявляючи, що туберкульоз продовжує залишатися однією з найсмертоносніших інфекційних хвороб у світі, попри те, що його можна запобігти та вилікувати. Згідно з останніми даними, у 2024 році від туберкульозу померли 1,2 млн людей, а заразилися ним 10,7 млн осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на дані ВООЗ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус зазначив, що хоча світ досяг «відчутного прогресу» у діагностиці, лікуванні та інноваціях, а також спостерігається зниження захворюваності та смертності (з 2023 по 2024 рік захворюваність знизилася на 2%, смертність – на 3%), цей прогрес не є перемогою.

«Той факт, що туберкульоз продовжує забирати понад мільйон життів щороку, попри те, що його можна запобігти та вилікувати, просто обурливий», – заявив Тедрос Гебрейєсус, наголошуючи на необхідності прискорити досягнення мети ліквідації туберкульозу до 2030 року. Зниження захворюваності свідчить про відновлення основних медичних послуг після збоїв, спричинених пандемією Covid-19.

Головною перешкодою на шляху до глобальної ліквідації туберкульозу є фінансування. Глобальне фінансування боротьби з туберкульозом не зростає з 2020 року.

У 2024 році на профілактику, діагностику та лікування було виділено лише $5,9 млрд.

Це становить трохи більше чверті від цільового показника в $22 млрд, встановленого на 2027 рік.

ВООЗ попереджає: скорочення фінансування з боку міжнародних донорів, що очікується з 2025 року, може призвести до трагічних наслідків. Моделювання прогнозує, що це може спричинити зростання смертності до 2 млн та збільшення кількості хворих до 10 млн у період з 2025 по 2035 рік.

Глобальна ліквідація туберкульозу вимагає прискореного прогресу у країнах із найбільш важким тягарем хвороби. У 2024 році 87% усіх випадків захворювання припадало на 30 країн. При цьому 67% від загальної кількості хворих зареєстровано лише у восьми країнах: Індія (25%), Індонезія (10%), Філіппіни (6,8%), Китай (6,5%), Пакистан (6,3%), Нігерія (4,8%), ДР Конго (3,9%), Бангладеш (3,6%).

З 2000 року завдяки лікуванню від туберкульозу було врятовано 83 млн життів.

