Китай і Пакистан запропонували план припинення війни на Близькому Сході

У Пекіні відбулася міністрів закордонних справ Китаю Ван Ї та Пакистану Ісхака Дара

Ініціатива передбачає припинення вогню, проведення мирних переговорів і забезпечення безпеки судноплавних шляхів

Китай і Пакистан запропонували план з пʼяти пунктів, щоб допомогти припинити війну США та Ізраїлю проти Ірану, відновивши стабільність у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Пакистану.

Пропозиція була оприлюднена після зустрічі в Пекіні міністрів закордонних справ Китаю Ван Ї та Пакистану Ісхака Дара. Спільна ініціатива передбачає такі ключові пропозиції, як негайне припинення вогню, мирні переговори та безпеку судноплавних шляхів.

П'ятиетапна ініціатива Китаю та Пакистану для відновлення миру

Негайне припинення вогню: заклик негайно припинити бойові дії та вжити заходів для запобігання подальшій ескалації конфлікту, а також забезпечити доступ гуманітарної допомоги. Початок мирних переговорів: звернення до всіх сторін якомога швидше розпочати переговори, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність. Захист цивільного населення та інфраструктури: вимога припинення нападів на цивільне населення та невійськові цілі, включаючи енергетичні, опріснювальні та ядерні об'єкти, відповідно до міжнародного гуманітарного права. Безпека судноплавних шляхів: наголошення на необхідності захисту суден та відновлення безпечного проходу через Ормузьку протоку, критично важливий світовий енергетичний коридор. Підтримка рамкової програми під керівництвом ООН: наголошення на багатосторонності та ролі Організації Об'єднаних Націй у досягненні всеохоплюючої та міцної мирної угоди.

Ініціатива Китаю та Пакистану для відновлення миру на Близькому Сході

Нагадаємо, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що найближчі дні війни з Іраном стануть «вирішальними». За словами глави Пентагону, Сполучені Штати наразі мають дедалі більше варіантів дій, тоді як в Ірану їх нібито стає менше. «Найближчі дні будуть вирішальними. Іран це знає, і військово він майже нічого не може з цим вдіяти», – пояснив він.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану.