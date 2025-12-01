Головна Світ Економіка
Україна збільшить експорт волоських горіхів на 67%

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Україна збільшить експорт волоських горіхів на 67%
Міністерство сільського господарства США прогнозує збільшення експорту волоських горіхів з України
фото з відкритих джерел

Американські аналітики прогнозують зростання світового виробництва волоських горіхів у шкаралупі

В Україні може зрости експорт волоських горіхів. Відповідний прогноз зробили аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA). Про це пише «Главком» із посиланням на AgroPortal.

У звіті Міністерства сільського господарства США (USDA) зазначається, що у світі очікується збільшення світового виробництва волоських горіхів у шкаралупі завдяки штатам. США прогнозують, що вони зможуть встановити валовий збір продукції на рівні 644 тис., що на (97 тис. т) більше за показники минулого сезону. Проте світовий експорт волоських горіхів, на думку аналітиків США, зросте на 3% до рекордних 1,22 млн т. Водночас самі ж США постачатимуть до 400 тис. т (+34,8 тис. т), а Туреччина до 45 тис. т (+11,3 тис. т).

Щодо України, то американські аналітики прогнозують, що наші аграрії виростили 100 тис. т волоських горіхів це на 1,36 тис. т більше або +1,3% до сезону 2024-2025 року. Також експерти вважають, що Україна цього сезону експортує 35 тис. т волоських горіхів, що на 14,1 тис. т (67%) більше, ніж минулого року.

Водночас інші країни, наприклад, у країнах ЄС зберуть 139,4 тис. т, це ще +1 тис. т горіхів. У Китаї врожай залишиться стабільним на рівні 1,55 млн т. А у Туреччині він зменшиться на 13 тис. т та складе 47 тис. т. Разом із зазначеними прогнозами споживання поточного може зрости на 30 тис. т та скласти 1,13 млн т.

Раніше кореспондент «Главкома» повідомляв, що в Україні зафіксовано різке падіння цін на ріпчасту цибулю та моркву, причому у столичних супермаркетах вартість опустилася до рівня, якого не було протягом останніх сезонів. Зокрема, мережа супермаркетів «Екомаркет» пропонує цибулю за найнижчою ціною – 5,50 грн за кг.

Нагадаємо, як у коментарі «Главкому» аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка розповів, на які продукти зросте ціна до кінця року та з чим це пов’язано. За словами Максима Гопки, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції. Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні – це проблема стабільного електропостачання.

