Україна збільшить експорт волоських горіхів на 67%

Американські аналітики прогнозують зростання світового виробництва волоських горіхів у шкаралупі

В Україні може зрости експорт волоських горіхів. Відповідний прогноз зробили аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA). Про це пише «Главком» із посиланням на AgroPortal.

У звіті Міністерства сільського господарства США (USDA) зазначається, що у світі очікується збільшення світового виробництва волоських горіхів у шкаралупі завдяки штатам. США прогнозують, що вони зможуть встановити валовий збір продукції на рівні 644 тис., що на (97 тис. т) більше за показники минулого сезону. Проте світовий експорт волоських горіхів, на думку аналітиків США, зросте на 3% до рекордних 1,22 млн т. Водночас самі ж США постачатимуть до 400 тис. т (+34,8 тис. т), а Туреччина до 45 тис. т (+11,3 тис. т).

Щодо України, то американські аналітики прогнозують, що наші аграрії виростили 100 тис. т волоських горіхів це на 1,36 тис. т більше або +1,3% до сезону 2024-2025 року. Також експерти вважають, що Україна цього сезону експортує 35 тис. т волоських горіхів, що на 14,1 тис. т (67%) більше, ніж минулого року.

Водночас інші країни, наприклад, у країнах ЄС зберуть 139,4 тис. т, це ще +1 тис. т горіхів. У Китаї врожай залишиться стабільним на рівні 1,55 млн т. А у Туреччині він зменшиться на 13 тис. т та складе 47 тис. т. Разом із зазначеними прогнозами споживання поточного може зрости на 30 тис. т та скласти 1,13 млн т.

