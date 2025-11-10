Розроблено дрон-мисливець для боротьби з комарами

Десять дронів Tornyol очистять 1 кв. км від шкідників без інсектицидів

Американський дрон Tornyol знищує комарів ультразвуком

Американський стартап Tornyol представив інноваційне рішення для боротьби з комарами, які щорічно є причиною сотень тисяч смертей через поширення малярії та лихоманки денге. Розробка використовує легкі, автономні дрони, які пропонують знищення шкідників до 100 разів дешевше, ніж традиційні методи з використанням хімічних інсектицидів. Про це пише «Главком» із посиланням на ycombinator.com.

Нова технологія поєднує низьку вартість виробництва з високою точністю. Дрони масою всього 40 грамів автономно патрулюють задану територію.

Для виявлення комарів використовується ехолокація. За допомогою фазованої антенної решітки та ультразвукового передавача (аналогічного паркувальним системам автомобілів) система ідентифікує вид і стать комахи, аналізуючи спектрограму взмахів крил (доплерівський аналіз).

Для знищення шкідників використовуються самі пропелери дрона, що повністю виключає застосування інсектицидів.

Розробники стверджують, що запатентований алгоритм маневрування гарантує вибірковість – система не уражає корисних комах і запобігає зіткненням із перешкодами.

Інфраструктура рішення передбачає наявність зарядної та координаційної станції: десять дронів здатні повністю очистити від комарів територію в 1 квадратний кілометр.

Технологія може стати справжнім проривом у сфері громадської охорони здоров'я та агросектору, забезпечуючи ефективний та екологічно чистий контроль над популяціями небезпечних шкідників.

До слова, вчені з Кембриджського університету розробили напівсинтетичний «штучний лист», який імітує процес фотосинтезу та під дією сонячного світла перетворює вуглекислий газ та воду на корисні хімічні продукти. Пристрій вперше не використовує токсичні компоненти та каталізатори, роблячи реакції абсолютно безпечними для екології.