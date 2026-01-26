26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 26 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 січня в Україні відзначають День працівника Державної аудиторської служби України. У світі відзначають Міжнародний день митника. За новим церковним календарем віряни згадують святих преподобних Ксенофонта, його дружину Марію та їхніх синів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника Державної аудиторської служби України

У 1993 році було підписано Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», правонаступницею якої є Державна аудиторська служба.

Саме у день затвердження цього документу, 26 січня, ревізори та аудитори відзначають своє професійне свято.

Основними завданнями Державної аудиторської служби України є реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю. Служба слідкує за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів.

Послуги працівників державного підрозділу необхідні передусім органам управління та бюджетним установам для перевірок витрат грошей, що надійшли з української скарбниці.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день митника

Це професійне свято було засноване 1953 року на честь першої конференції Ради митного співробітництва. Сьогодні цей день об'єднує митні служби по всьому світу. Робота митників є критично важливою для безпеки держави, боротьби з контрабандою та забезпечення стабільного наповнення бюджету, що особливо важливо для України в умовах воєнного стану.

Всесвітній день екологічної освіти

Мета цього дня – привернути увагу до проблем охорони довкілля та виховання свідомого ставлення до природи. У цей день проводяться освітні заходи, що нагадують про важливість збереження екосистем для майбутніх поколінь.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобних Ксенофонта і Марії

26 січня (за новоюліанським календарем) церква вшановує пам'ять святої родини – Ксенофонта, його дружини Марії та їхніх синів Аркадія та Іоанна. Родина жила у V столітті в Константинополі та відзначалася великим благочестям.

За переказами, під час подорожі сини Ксенофонта потрапили у шторм, і батьки довгий час вважали їх загиблими. Проте, завдяки вірі та молитвам, родина дивовижним чином зустрілася в Єрусалимі, де всі вони згодом прийняли чернецтво. Життя цієї родини є прикладом стійкості духу та сили батьківської молитви.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цього дня визначали, якою буде весна та залишок зими:

Кішка згорнулася клубком – чекайте на сильні морози.

Синиця вранці співає – до ранньої та теплої весни.

Зоряна ніч 26 січня – рік буде врожайним на зернові.

Туман навколо місяця – незабаром почнеться хуртовина.

Історичні події

1244 – у хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін.

1500 – перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.

1582 – між Росією і Річчю Посполитою підписаний Ям-Запольській мирний договір – перемир'я строком на 10 років; один із дипломатичних актів, що завершили Лівонську війну 1558–1583 рр.

1788 – Перший флот кинув якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп підняв британський прапор і заснував перше європейське поселення в Австралії – Сідней.

1875 – американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.

1893 – Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.

1918 – більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравйовим після штурму окупували Київ.

1919 – махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.

1923 – у Харкові створена літературна спілка «Гарт».

1926 – шотландський винахідник Джон Берд продемонстрував першу у світі працюючу телевізійну систему.

1934 – підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею.

1945 – радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили вцілілих в'язнів концтабору. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1962 – у США запущено космічну станцію «Рейнджер 3», яка мала доставити на Місяць наукове обладнання. Запуск завершився невдало.

1990 – білоруську мову проголошено єдиною державною мовою Білоруської РСР.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

1993 – створено Конгрес українських націоналістів.

2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.

2001 – у Чорному морі затонув український теплохід «Пам'ять Меркурія», на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, восьмеро зникли безвісти.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Давид, Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен.