Меланія та Дональд Трамп під час спільного інтерв'ю для документального проєкту

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що Дональд Трамп оточений людьми, які надто часто погоджуються з його думками та рішеннями. Вона вважає таку ситуацію нездоровою і наголошує, що сама не боїться говорити чоловікові правду, навіть коли її позиція відрізняється від його поглядів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The Independent.

Меланія пояснила, чому не погоджується з чоловіком

Про стосунки з президентом США дружина американського лідера розповіла в новому документальному серіалі Melania: The Series, який вийшов на платформі Amazon Prime Video 20 листопада 2026 року.

В одному з епізодів подружжя взяло участь у спільному інтерв'ю. Коли розмова зайшла про характери, Дональд Трамп зауважив, що його дружина буває непростою співрозмовницею.

Пізніше перша леді пояснила, що чоловік може сприймати її так через звичку відверто висловлювати власну думку. Вона не вважає, що повинна погоджуватися з президентом у всьому.

«Я кажу йому правду. Мені здається, іноді навколо нього надто багато людей, які лише підтакують, і це нездорово», – зазначила вона.

Конкретних представників президентського оточення співрозмовниця не назвала. Також не навела прикладів рішень глави держави, на які могла вплинути така поведінка його соратників.

Перша леді не схвалювала танці Трампа на мітингах

Під час розмови президент також згадав про розбіжності з дружиною щодо його поведінки на публічних заходах. За словами Трампа, Меланії не завжди подобалося, коли він танцював під час передвиборчих мітингів.

Йдеться про характерні танцювальні рухи політика під композицію YMCA гурту Village People, якими він нерідко завершував свої виступи.

Американський лідер зауважив, що глядачам такі номери подобалися. Дружина пояснила, що її зауваження стосувалися доречності подібної поведінки залежно від обставин. Зокрема, вона вважала, що для танців не завжди був відповідний момент.

Беррон залишається головним пріоритетом матері

В окремих епізодах документального проєкту дружина президента розповідає про сімейне життя та виховання сина. Беррону Трампу зараз 20 років, він навчається в Нью-Йоркському університеті за спеціальністю, пов'язаною з бізнесом.

Перша леді назвала хлопця своїм головним пріоритетом. Вона вважає сина сильним, адже йому довелося дорослішати під постійною увагою громадськості. За її словами, життя Беррона суттєво відрізняється від життя інших молодих людей.

Також вона згадала про участь сина у президентській кампанії батька 2024 року. Саме Беррон, за її словами, радив Дональду Трампу давати інтерв'ю популярним інтернет-блогерам, щоб залучити нову аудиторію.

Меланія наголосила, що намагається не контролювати дорослого сина та хоче, щоб він сам обирав те, що робить його щасливим.

«Я дуже класна мама для Беррона. Постійно йому про це нагадую. Він – мій пріоритет і завжди ним буде», – сказала вона.

Дружина президента пояснила, чому цінує самотність

Ще одна тема серіалу – потреба першої леді в особистому просторі. Вона зізналася, що не вважає себе сором'язливою, але ретельно обирає людей, з якими спілкується.

«Я не сором'язлива. Я просто вибіркова», – пояснила вона.

За словами дружини президента, у політичному середовищі особливо складно довіряти людям, адже не всі мають добрі наміри. Вона також наголосила, що їй не потрібне постійне товариство інших людей і вона почувається комфортно наодинці.

«Мені дуже важливо висипатися, мати час для себе, насолоджуватися тишею та спокоєм. Я не потребую постійно бути серед людей. Мені добре у власній компанії», – розповіла перша леді.

У стрічці також показали її відвідування спа-салону в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Вона пояснила, що такі процедури допомагають їй відновити внутрішню рівновагу.

Окремо дружина американського президента розповіла про батьків, які прожили у шлюбі 56 років. Їхній приклад, за її словами, навчив її не намагатися змінювати партнера, а приймати його таким, яким він є. Вона вважає, що подружжю важливо поважати особистий простір одне одного та не вимагати постійної присутності.

Що відомо про документальний серіал

Melania: The Series складається з двох епізодів і продовжує документальний фільм «Меланія», який вийшов у кінотеатрах у січні 2026 року. Стрічка розповідала про життя першої леді протягом 20 днів перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Новий проєкт знімали в січні 2025 року – напередодні другої інавгурації американського президента. Його режисером став Бретт Ретнер, відомий за фільмами «Година пік» та «Люди Ікс: Остання битва».

Прем'єра серіалу відбулася 20 листопада 2026 року на Prime Video. У ньому показали не лише сімейне життя подружжя, а й підготовку до повернення в Білий дім, роботу над образом першої леді та її особисті пріоритети.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Amazon анонсував продовження документального проєкту про Меланію Трамп. Серіал мав розповісти про перші дні дружини американського президента після повернення родини до Білого дому.