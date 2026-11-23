Сьогодні, 23 листопада, вийшов новий серіал «Розкопки» про археологічну експедицію та артефакт, здатний змінити уявлення про історію. Серіал поєднав одразу декілька жанрів: комедію, драму та кримінальний трилер. Які пригоди чекають на головних героїв «Розкопок», дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про головні прем’єри серіалів листопада 2026 року.

Сюжет нового серіалу «Розкопки»

Дата виходу: 23 листопада 2026 року

23 листопада 2026 року Платформа: Peacock

Peacock Жанр: кримінальна драма, трилер, чорна комедія

кримінальна драма, трилер, чорна комедія У ролях: Емі Полер, Г'ю Лорі, Джеральдін Вішванатан, Антонія Томас, Фіна Страцца, Кайван Новак, Джейсон Манцукас, Макс Ґрінфілд, Джон Пойнтінг, Боніта Фрідерісі

«Розкопки» – це пригодницька історія про групу археологів і студентів, які проводять літо на розкопках у Греції. Усе змінюється, коли вони знаходять рідкісний артефакт. Це відкриття може переписати історію, та водночас втягує учасників експедиції в небезпечну міжнародну змову.

Головна героїня – досвідчена археологиня Еліз, яка багато років працює на розкопках і сподівається нарешті очолити експедицію. Однак її керівник Невілл не поспішає залишати посаду. Тож, коли Еліз знаходить надзвичайно цінний артефакт, вона бачить у цьому шанс здобути визнання. Колега Еліз Ділан пропонує приховати знахідку від Невілла, щоб той не привласнив собі заслуги. Проте спроба зберегти відкриття в таємниці швидко виходить з-під контролю.

Водночас на глядачів чекають елементи комедії, суперечки, курйозні та абсурдні ситуації й професійний хаос протягом всієї експедиції.

Розкопки. Офіційний трейлер

Роман «Розкопки» та творці серіалу

Основою серіалу став однойменний роман американської письменниці Кейт Маєрс, опублікований у 2023 році. Авторка також долучилася до команди продюсерів кіноадаптації.

Над серіалом працювали Майкл Шур та Емі Полер, яка також зіграла головну героїню Еліз. Майкл Шур відомий роботами над комедійними проєктами «Офіс», «Парки і зони відпочинку», «Бруклін 9-9» та «У кращому світі». Співшоуранеркою серіалу стала Джей Джей Філбін, яка також працювала над «Новенькою» та «Убивствами в одній будівлі».

Перший сезон «Розкопок» складатиметься з десяти епізодів. Усі серії вийдуть одночасно 23 листопада 2026 року на платформі Peacock.

Головні актори серіалу «Розкопки»

Емі Полер

Американська акторка, комедіантка та продюсерка Емі Полер виконує головну роль археологині Еліз. Найбільшу популярність їй принесла роль Леслі Ноуп у комедійному серіалі «Парки і зони відпочинку».

Г'ю Лорі

Г'ю Лорі та Емі Полер фото: Іnstagram.com/peacock

Британський актор Г'ю Лорі грає керівника археологічних розкопок і наставника Еліз, Невілла. Світову популярність акторові принесла головна роль у медичній драмі «Доктор Хаус».

Джеральдін Вішванатан

Австралійська акторка Джеральдін Вішванатан грає роль однієї з учасниць археологічної експедиції Ділан. Акторка відома за комедією «Блокери», фільмами «Погана освіта» та «Ви запрошені», а також серіалами «Чудотворці» й «Покерфейс».

Антонія Томас

Британська акторка Антонія Томас виконує роль однієї з археологинь Клер. Знімалася також у серіалі «Хороший лікар».

Фіна Страцца

Фіна Страцца отримала роль молодої асистентки Невілла, Патті. Акторка грала Кейт у «Дівчатах з паперу». За роль у виставі «Джон Проктор – лиходій» отримала номінацію на премію «Тоні».

Джон Пойнтінг

Британський актор Джон Пойнтінг грає персонажа Гері. Він відомий за серіалом «Великі хлопці».

Кайван Новак

Британський актор Кайван Новак грає персонажа Ставроса. Найбільше він відомий за роллю вампіра в серіалі «Чим ми займаємося в тінях».

Нагадаємо, у жовтні вийшов другий сезон серіалу «Підноготна», головного героя якого зіграв актор Ітан Гоук. У новому сезоні на головного героя, журналіста-розслідувача Лі Рейбона, чекатимуть небезпечні розслідування та неочікувані зустрічі.