Новий сезон серіалу про Персі Джексона та його друзів стане екранізацією книги «Прокляття титана»

Сьогодні, 20 листопада, виходить третій сезон серіалу «Персі Джексон та олімпійці», який продовжить історію пригод юного напівбога Персі Джексона та його друзів. Героям доведеться вирушити на пошуки Аннабет, яку захоплять сили Кроноса. Про це розповідає «Главком» у матеріалі про головні серіальні прем’єри листопада 2026 року.

Сюжет першого сезону «Персі Джексона»

Дата виходу: 20 листопада 2026 року

20 листопада 2026 року Платформа: Disney+

Disney+ Жанр: пригодницьке фентезі, сімейний серіал

пригодницьке фентезі, сімейний серіал У ролях: Вокер Скобелл, Леа Сава Джеффріс, Аріан Сімгадрі, Чарлі Бушнелл, Діор Ґуджон, Вірджинія Кулл, Тімм Шарп, Лін-Мануель Міранда, Джейсон Манцукас.

Серіал «Персі Джексон та олімпійці» знятий за книжками американського письменника Ріка Ріордана. У центрі сюжету юний напівбог Персі Джексон, який дізнається про своє походження та потрапляє у світ давньогрецьких богів, міфічних чудовиськ і легендарних героїв.

У першому сезоні 12-річний Персі дізнається, що є сином одного з трьох наймогутніших давньогрецьких богів Посейдона. Тоді ж хлопець вирушає в небезпечну подорож, щоб повернути викрадену блискавку Зевса та запобігти війні між богами.

Опис другого сезону «Персі Джексона»

Другий сезон також зняли за романом «Море чудовиськ». Персі разом із друзями вирушив на пошуки Золотого руна, здатного врятувати магічне дерево, яке захищає Табір напівкровок. Водночас дедалі небезпечнішим ставав Люк Кастеллан, який прагне допомогти титану Кроносу повернути владу над світом.

Чого чекати у третій частині історії юного напівбога

Третій сезон буде заснований на книзі Ріка Ріордана. «Прокляття титана» – це третя книга циклу письменника. У новій історії головною подією стане зникнення Аннабет Чейз, яка опинилася у пастці сил Кроноса, тому Персі вирушить її рятувати. Водночас героям доведеться спробувати запобігти катастрофі, яка може призвести до падіння Олімпу.

Персі Джексон та олімпійці. Трейлер

Цей сезон стане першою повноцінною екранізацією «Прокляття титана». Попередні кіноадаптації пригод Персі Джексона з Логаном Лерманом у головній ролі розкрили лише перші дві книжки, але не отримали продовження.

Дата премʼєри та творці серіалу

Каст серіалів про Персі Джексона фото з відкритих джерел

Третій сезон «Персі Джексона та олімпійців» складатиметься з восьми епізодів. Прем’єра відбудеться 20 листопада 2026 року на платформі Disney+. У день премʼєри вийдуть дві серії, після чого нові епізоди виходитимуть щоп’ятниці. Фінал запланований на 11 грудня.

Серіал створили Рік Ріордан і Джонатан Е. Стейнберг. Обидва також долучилися до роботи над проєктом як виконавчі продюсери. Перший сезон вийшов у грудні 2023 року та отримав 16 номінацій на премію Children's & Family Emmy Awards, з яких здобув вісім нагород.

Головні актори серіалу «Персі Джексон та олімпійці»

Вокер Скобелл

Актор Вокер Скобелл грає головну роль Персі Джексона. Також він відомий роботами у стрічках «Проєкт «Адам» та «Таємна штаб-квартира». Роль Персі стала однією з найвідоміших робіт актора.

Леа Сава Джеффріс

фото: кадр з фільму

Леа Сава Джеффріс грає доньку богині Афіни, Аннабет Чейз та одну з найближчих подруг Персі. Зірка відома багатьма ролями у культових серіалах, як «Рятувальники Малібу» та низці фільмів і серіалів франшизи про Персі Джексона.

Аріан Сімгадрі

Аріан Сімгадрі грає сатира та друга Персі Джексона Ґровера Андервуда (на фото праворуч) фото: Іnstagram.com/aryansimhadri

Аріан Сімгадрі грає сатира та друга Персі Джексона Ґровера Андервуда. Також відомий роллю Волтера в неброадвейській постановці «Тревор: Мюзикл», стрічками «Гуртом дешевше», «Ще одна шалена пʼятниця» та іншими.

Чарлі Бушнелл

Чарлі Бушнелл грає напівбога Люка Кастеллана, який перейшов на бік Кроноса. Актор також відомий за роллю в серіалі «Щоденник майбутньої президентки».

Діор Гуджон

Модель Діор Ґуджон виконує роль доньки бога війни та однієї з вихованок Табору напівкровок Ареса Кларісси Ла Рю.

Нагадаємо, у листопаді вийшов третій сезон фентезі-серіалу «Володар перснів: Персні влади». Серіал «Володар перснів: Персні влади» розповідає про події Другої епохи Середзем'я, що відбуваються за тисячі років до історії кінотрилогії Пітера Джексона. В основі сюжету зародження магічних Перснів влади, повернення темного володаря Саурона та боротьба ельфів, гномів і людей із силами зла.