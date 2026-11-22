Студія Disney розпочала ранню розробку продовження культової комедії «Сам удома». До роботи над сценарієм долучилися Сет Роген, Еван Голдберг та виконавець ролі Кевіна МакКаллістера Маколей Калкін. Вони також виступлять продюсерами стрічки через компанію Point Grey. Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.

Подробиці сюжету та майбутній акторський склад поки не розголошують. У Disney від коментарів відмовилися. Перед початком роботи над новим фільмом Рогену та Голдбергу потрібно завершити підготовку до іншої стрічки – комедійного фільму жахів для Universal.

Оригінальна картина «Сам удома» вийшла у 1990 році. Дев’ятирічний Калкін зіграв Кевіна, якого родина випадково залишила самого вдома під час різдвяної поїздки. Хлопчику довелося самостійно захищати оселю від двох грабіжників. Режисером фільму був Кріс Коламбус, а сценарій написав Джон Г'юз.

Через два роки вийшло продовження «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку», після якого франшиза отримала ще чотири частини. У наступних фільмах головну роль виконували інші актори, а останню стрічку випустили на Disney+.

Чутки про можливе повернення Калкіна до франшизи з’явилися ще минулого літа. Інтерес до цієї теми посилився після його участі в різдвяній рекламі McDonald’s, де актор знову постав в образі дорослого Кевіна.

Нагадаємо, що двоповерховий будинок, який став відомим завдяки культовому фільму «Сам удома» 1990 року, продали за $5,5 млн.