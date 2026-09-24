Вийшло продовження культового серіалу 90-х «Інший світ»: сюжет та нові актори

Нове покоління студентів повернеться до коледжу Гіллман у продовженні культового ситкому

Сьогодні, 24 вересня, виходить перший сезон серіалу «Інший світ», який є продовженням культового однойменного ситкому. Молодіжна комедійна драма розповість історію нового покоління студентів чорного коледжу Гіллмана. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Деталі нового серіалу «Інший світ»

Дата виходу: 24 вересня

24 вересня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: молодіжна комедійна драма

молодіжна комедійна драма У ролях: Малеа Джой Мун, Алайджа Кай, Корнелл Янг IV, Джордан Аарон Голл, Кеннеді Ріс, Чібуйкем Уче, Джасмін Гай, Кадім Гардісон

«Інший світ» – це ситком, який виходив на NBC із 1987 до 1993 року, всього було знято шість сезонів. Сюжет оригінального серіалу розгортався навколо студентів історично чорного коледжу Гіллман та життя афроамериканської молоді.

У продовженні культового серіалу покажуть історію нового покоління студентів коледжу Гіллмана. Зокрема, у серіалі зʼявляться діти героїв із оригінального «Іншого світу». Так, головною героїнею стане Дебора Вейн, молодша донька Двейна Вейна та Вітлі Гілберт, однієї з головних пар попереднього серіалу. Дівчина спробує створити власну історію у коледжі, щоб не залишитися в тіні своїх батьків.

Трейлер «Інший світ»

Виконавчою продюсеркою та авторкою серіалу стала Феліша Прайд, яка працювала над «Анатомією Грей». До команди творців повернулася Деббі Аллен, яка працювала над оригінальним серіалом. Зйомки першого сезону серіалу «Інший світ» завершили в Атланті у травні 2026 року. Перший сезон складатиметься з десяти серій. Прем’єра серіалу відбудеться на Netflix 24 вересня.

Головні герої серіалу «Інший світ»

Малеа Джой Мун

Американська акторка Малеа Джой Мун зіграє Дебору Вейн, доньку Двейна Вейна та Вітлі Гілберт. Дебора вступає до того самого коледжу, де свого часу навчалися її батьки. Для неї важливо створити власне імʼя та історію в коледжі, щоб вийти з тіні своїх батьків. Нова сторінка життя у Гіллмані для неї почнеться зі знайомств, навчання, вечірок, а також проблемних стосунків. Дівчина зустріне у коледжі Шакіла, який має з нею спільне минуле.

Алайджа Кай

Американська акторка Алайджа Кай у серіалі зіграє Рашиду Дюваль, одну з нових студенток коледжу Гіллман. Акторка відома за серіалом «Всі ненавидять Кріса».

Корнелл Янг IV

Американський актор Корнелл Янг IV зіграв Шакіля Джонсона, студента Гіллмана та сина Рона Джонсона. Раніше знімався в епізодичних ролях.

Джордан Аарон Голл

Американський актор Джордан Аарон Голл виконує роль Аміра Родейла, одного з нових студентів Гіллмана. Netflix описує героя як студента, який краще справляється з вирішенням проблем інших, ніж зі своїми власними.

Кеннеді Ріс

Американська акторка Кеннеді Ріс грає Гейзел Генрі, студентку коледжу Гіллман. Героїня приїхала до коледжу з маленького містечка, де її виховала церква.

Чібуйкем Уче

Американський актор Чібуйкем Уче виконує роль Коджо Ачебе, одного з нових студентів Гіллмана. Його Netflix називає гансько-нігерійським підприємцем у сфері моди, який знаходить у собі сміливість слідувати своєму баченню.

Джасмін Гай

Американська акторка Джасмін Гай повертається до ролі Вітлі Гілберт, яку вона грала в оригінальному «Іншому світі». Відома за роллю відьми Шейли Беннет у серіалі «Щоденники вампірів».

Кадім Гардісон

Американський актор Кадім Гардісон знову зіграє Двейна Вейна, героя оригінального «Іншого світу» та батька Дебори.

Нагадаємо, 16 вересня вийшов шостий сезон шпигунського трилеру «Повільні коні». Сюжет розгортається навколо агентів MI5. Шпигуни через власні помилки опинилися у засланні в Слау-Гаусі, що так званим кар'єрним «звалищем» для спецслужб. На компанію шпигунів чекають нові пригоди.