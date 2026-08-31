Скільки заробили найбільші ритейлери України за пів року: названо суму

Найбільшим ритейлером країни за доходом за перше півріччя 2026 року став АТБ

Станом на середину серпня в Україні працюють 41,2 тисячі компаній у сфері роздрібної торгівлі – їх кількість зростає п’ятий рік поспіль. Цьогоріч відкрилося на 796 ритейлерів більше, ніж закрилося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Водночас лише 2073 компанії звітували про доходи два роки поспіль. Їх сукупний дохід зріс на 18%, а прибуток – на 17% за рік.

Нових бізнесів відкривається помітно більше, ніж торік. Так, 969 компаній зареєстрували цьогоріч – на 32% більше, ніж за той самий період 2025 року. Водночас кількість припинень майже не змінилася.

Найбільшим ритейлером країни за доходом за перше півріччя 2026 року став АТБ – 136 млрд грн. Друге місце посідає «Сільпо» із 59,55 млрд грн доходу. Трійку замикає «Вигідна покупка» (мережа «Аврора») – 28,26 млрд грн.

До п’ятірки також увійшли «Фора» – 26,83 млрд грн та «Комфі Трейд» – 20,16 млрд грн. Далі розташувалися «Новус Україна», РУШ (мережа магазинів «Єва»), «Метро Кеш енд Кері Україна», «Петрол Контракт» (WOG) та «Омега» (мережа Varus).

Втім зростають не лише доходи, а й загальний прибуток: +17% – з 14,91 млрд грн до 17,44 млрд грн. Водночас прибуткових компаній стало менше. Якщо за перше півріччя 2025 року прибуток мали 1 354 компанії з порівнюваної групи, то цьогоріч – 1 272. Їхня частка скоротилася з 65% до 61%.

Зауважимо, що у матеріалі наведено дані фінансової звітності компаній за перші два квартали, ще до масованих обстрілів розподільчих мереж та складів українських компаній.

Нагадаємо, український бізнес регулярно зазнає значних втрат унаслідок російських атак. Під час удару по Київщині 5 серпня були пошкоджені або знищені складські та виробничі потужності низки великих компаній. Зокрема, постраждали об'єкти Intertop, «Брокбридж», заводів «Пластмас» та «Євробетон», Toyota Ukraine і Bosch Ukraine.