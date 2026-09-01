Кол-центри під прицілом: Зеленський анонсував нові закони

Законопроєкти стосуватимуться саме посилення кримінальної відповідальності для людей, які організовують такі мережі

Президент хоче посилити кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських схем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2 вересня направить до Верховної Ради законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне звернення президента.

За словами Зеленського, правоохоронці вже вживають заходів проти діяльності шахрайських кол-центрів. Президент вважає необхідним доповнити цю роботу законодавчими змінами.

Глава держави повідомив, що законопроєкти стосуватимуться саме посилення кримінальної відповідальності для людей, які організовують такі мережі.

«Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати», – заявив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності організаторів таких схем.

«Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати», – сказав Зеленський.

Правоохоронці вже проводять масштабні операції

У серпні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. За даними генерального прокурора Руслана Кравченка, було проведено 411 обшуків, після яких припинили роботу 94 таких установи. Про це раніше повідомляв «Главком».

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 3,3 тис. одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також було вилучено понад $2 млн, €64 тис., готівку у гривнях та кілограм банківського золота.

За даними слідства, учасники схем могли представлятися інвестиційними консультантами, пропонувати громадянам вкладати кошти через фіктивні торговельні платформи або обіцяти повернути гроші людям, які вже стали жертвами шахрайства.

В окремих випадках зловмисники представлялися юристами, працівниками банків чи державних установ. Для спілкування з потенційними потерпілими використовували підроблені документи та технологію deepfake.

Серед потерпілих – громадяни різних країн

За інформацією правоохоронців, від діяльності шахрайських кол-центрів постраждали громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії.

Попередньо встановлено, що загальна сума завданих збитків перевищує 100 млн грн. У межах операції правоохоронці повідомили про підозру 26 людям.

Серед вилученого також були криптоактиви, банківські картки, автомобілі та інші речі, які, за даними слідства, могли використовуватися у шахрайських схемах.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці заявили про припинення роботи 94 шахрайських кол-центрів після проведення 411 обшуків у різних регіонах України. Детальніше про результати спецоперації писав «Главком».