Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кол-центри під прицілом: Зеленський анонсував нові закони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Кол-центри під прицілом: Зеленський анонсував нові закони
Законопроєкти стосуватимуться саме посилення кримінальної відповідальності для людей, які організовують такі мережі
фото: Офіс президента України

Президент хоче посилити кримінальну відповідальність для організаторів шахрайських схем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2 вересня направить до Верховної Ради законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне звернення президента.

За словами Зеленського, правоохоронці вже вживають заходів проти діяльності шахрайських кол-центрів. Президент вважає необхідним доповнити цю роботу законодавчими змінами.

Глава держави повідомив, що законопроєкти стосуватимуться саме посилення кримінальної відповідальності для людей, які організовують такі мережі.

«Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати», – заявив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності організаторів таких схем.

«Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати», – сказав Зеленський.

Правоохоронці вже проводять масштабні операції

У серпні правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. За даними генерального прокурора Руслана Кравченка, було проведено 411 обшуків, після яких припинили роботу 94 таких установи. Про це раніше повідомляв «Главком».

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 3,3 тис. одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також було вилучено понад $2 млн, €64 тис., готівку у гривнях та кілограм банківського золота.

За даними слідства, учасники схем могли представлятися інвестиційними консультантами, пропонувати громадянам вкладати кошти через фіктивні торговельні платформи або обіцяти повернути гроші людям, які вже стали жертвами шахрайства.

В окремих випадках зловмисники представлялися юристами, працівниками банків чи державних установ. Для спілкування з потенційними потерпілими використовували підроблені документи та технологію deepfake.

Серед потерпілих – громадяни різних країн

За інформацією правоохоронців, від діяльності шахрайських кол-центрів постраждали громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії.

Попередньо встановлено, що загальна сума завданих збитків перевищує 100 млн грн. У межах операції правоохоронці повідомили про підозру 26 людям.

Серед вилученого також були криптоактиви, банківські картки, автомобілі та інші речі, які, за даними слідства, могли використовуватися у шахрайських схемах.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці заявили про припинення роботи 94 шахрайських кол-центрів після проведення 411 обшуків у різних регіонах України. Детальніше про результати спецоперації писав «Главком».

Читайте також:

Теги: шахрайство гроші прокурор документи Володимир Зеленський президент Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приводом для протестів стала серія жорстоких інцидентів останніх тижнів
Польща сказала «ні» насильству проти українців: акції у 22 містах
9 серпня, 22:59
Зеленський наразі не планує відправляти Пишного у відставку
Bloomberg: Зеленський незадоволений головою НБУ
14 серпня, 02:58
Наслідки російського удару по торговельно-розважальному центру у Кривому Розі
Зеленський пообіцяв відповідь на удар росіян по Кривому Рогу
21 серпня, 21:02
Фронтовий бомбардувальник Су-24М, який використовує російська армія
На аеродромі «Саки» знищено російський Су-24М – Зеленський
22 серпня, 12:38
Президент зустрівся з воїнами 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади
Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, де ЗСУ проводять наступальну операцію
26 серпня, 15:19
Окремо президенти обговорили виклики прийдешньої зими
Зеленський розповів, про що домовився з Вучичем
8 серпня, 15:23
Головне за ніч 8 серпня
Київ атакувала балістика, дрони вдарили по Сизранському НПЗ: головне за ніч 8 серпня
8 серпня, 05:50
Національний банк оновив офіційний курс валют на 24 серпня 2026 року
Курс валют 24 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
24 серпня, 09:50
Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026
Вибух у відділку поліції Рівного, переговори США з РФ та удар по складу «Аврори». Головне за 31 серпня 2026
Вчора, 21:01

Суспільство

Кол-центри під прицілом: Зеленський анонсував нові закони
Кол-центри під прицілом: Зеленський анонсував нові закони
Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2026: традиції та молитва
Зеленський попередив авіакомпанії про небезпеку польотів над Росією
Зеленський попередив авіакомпанії про небезпеку польотів над Росією
Бронювання аграріїв. Голова Асоціації фермерів нарікнув на недосяжні вимоги
Бронювання аграріїв. Голова Асоціації фермерів нарікнув на недосяжні вимоги
Уряд забронював телеведучого Дмитра Комарова
Уряд забронював телеведучого Дмитра Комарова
За російську мову в шкільних чатах батьків можуть оштрафувати до 12 тис. грн – омбудсменка
За російську мову в шкільних чатах батьків можуть оштрафувати до 12 тис. грн – омбудсменка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
67K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua