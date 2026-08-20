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НАТО посилило патрулювання Польщі: E-3 Sentry стежить за небом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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НАТО посилило патрулювання Польщі: E-3 Sentry стежить за небом
Система здатна виявляти та супроводжувати повітряні цілі на значній відстані, зокрема низьколітаючі об'єкти
фото: Greg L. Davis

Літак дальнього патрулює північно-західну частину країни на тлі посилення уваги Альянсу до східного флангу

НАТО посилило повітряне спостереження за Польщею. Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry здійснює патрулювання над північно-західною частиною країни. Про це свідчать дані сервісу AirNav Radar, повідомляє «Главком».

E-3 Sentry є літаком системи AWACS (Airborne Warning and Control System) – повітряним пунктом радіолокаційного спостереження та управління. Його основне завдання полягає у виявленні, ідентифікації та супроводженні повітряних цілей, а також передачі отриманої інформації іншим силам Альянсу.

Літак оснащений великим обертовим радаром, встановленим над фюзеляжем. За даними ВПС США, система здатна виявляти та супроводжувати повітряні цілі на значній відстані, зокрема низьколітаючі об'єкти. Отримані дані E-3 може передавати винищувачам, наземним пунктам управління та іншим військовим платформам.

НАТО посилило патрулювання Польщі: E-3 Sentry стежить за небом фото 1
фото: AirNav Radar

Патрулювання відбувається на тлі підвищеної уваги НАТО до безпеки східного флангу. Альянс у 2025 році започаткував Eastern Sentry – комплекс заходів для посилення спостереження та оборони східних членів НАТО. У межах цієї діяльності країни Альянсу залучають додаткові винищувачі, системи ППО, транспортні та розвідувальні літаки.

Раніше НАТО вже використовувало E-3 для патрулювання польського повітряного простору. Зокрема, перший політ AWACS у межах Eastern Sentry відбувся у вересні 2025 року після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі.

E-3 Sentry фактично виконує роль «очей у небі» НАТО, забезпечуючи військовим командуванням широку картину повітряної обстановки. За даними НАТО, модернізація цих літаків має підтримувати їхню експлуатацію щонайменше до 2035 року.

Нинішнє патрулювання дозволяє Альянсу оперативніше відстежувати повітряну обстановку поблизу польських кордонів та координувати дії інших сил у регіоні. Варто нагадати, що авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда.
 

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Теги: Польща літак НАТО

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