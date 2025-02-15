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Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі
Позаду можна побачити магшот Трампа
фото: Букви

Президент Дональд Трамп вивісив копію магшота в рамці в Білому домі

У Білому домі тепер висить одна із найскандальніших фотографій Дональда Трампа. Про це пише foxnews.

Йдеться про магшот президента США, зроблений офісом шерифа округу Фултон у серпні 2023 року.

Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі фото 1

Тоді Трамп здався владі за звинуваченням у незаконній змові з метою скасування результатів виборів у Джорджії в 2020 року.

Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі фото 2

Нагадаємо, у День святого Валентина Білий дім офіційно опублікував валентинку з портретом Дональда Трампа. Рожеву фотографію з віршом виклали у соціальній мережі X.

Також на валентинці зобразили Тома Гомана, колишнього директора Імміграційної та митної поліції, якого президент США призначив «царем кордонів», коли повернуся у Білий дім. На рожевому тлі дві голови – його та президента погрожують нелегалам депортацією.

До слова, у День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок. В СБУ висловили переконання, що любити – це перш за все оберігати й захищати.

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Теги: Дональд Трамп президент США

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