Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі

Президент Дональд Трамп вивісив копію магшота в рамці в Білому домі

У Білому домі тепер висить одна із найскандальніших фотографій Дональда Трампа. Про це пише foxnews.

Йдеться про магшот президента США, зроблений офісом шерифа округу Фултон у серпні 2023 року.

Тоді Трамп здався владі за звинуваченням у незаконній змові з метою скасування результатів виборів у Джорджії в 2020 року.

Нагадаємо, у День святого Валентина Білий дім офіційно опублікував валентинку з портретом Дональда Трампа. Рожеву фотографію з віршом виклали у соціальній мережі X.

Також на валентинці зобразили Тома Гомана, колишнього директора Імміграційної та митної поліції, якого президент США призначив «царем кордонів», коли повернуся у Білий дім. На рожевому тлі дві голови – його та президента погрожують нелегалам депортацією.

До слова, у День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок. В СБУ висловили переконання, що любити – це перш за все оберігати й захищати.