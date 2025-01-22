Головна Думки вголос Сергій Шумило
search button user button menu button
Сергій Шумило науковий співробітник у Інституті історії України НАН України

Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Архієпископ Елпідофор на з'їзді республіканців у США у липні 2024 року
фото: Архієпископ Елпідофор/Instagram

В архонтів Вселенського Патріархату є досить впливове лобі у лавах республіканців

Доволі символічні фото, які дають підстави трохи уявити, з якими суб'єктами у світовому православ'ї будуть рахуватись у новій адміністрації президента США... Глава Американської Архієпіскопії Вселенського Патріархату, архієпископ Американський Елпідофор 20 та 21 січня 2025 року на запрошення Білого дому офіційно взяв участь в урочистостях з нагоди інавгурації нового президента США.

Як видно з цих фото, Архієпископ Елпідофор привітав президента Дональда Трампа та новопризначеного віцепрезидента Джея Венса.

Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП фото 1
Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП фото 2
Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП фото 3

Невідомість навколо політики нового/старого президента США породжує чимало чуток та очікувань з усіх сторін... Бачив навіть у проросійських пабліках сподівання, що адміністрація Трампа начебто виступатиме на захист структур Московського патріархату (!?).

До такого очікування начебто дають «надії» заяви однієї зі співголів Молодіжної республіканської федерації Кетрін Уайтфорд (її батько – священник Московського патріархату протоієрей Іоанн Уайтфорд, настоятель храму РПЦЗ МП у Спрінг, Х'юстон (штат Техас) і благочинний Чиказької єпархії РПЦЗ МП, у 2007 брав участь у Москві в офіційній делегації на підписанні акта про об'єднання РПЦЗ з Московським патріархатом, у 2019 виступав у Москві з доповіддю на тему «Американський погляд на українську кризу», присвячену церковній ситуації в Україні, є генеральним редактором «Свято-Інокентіївського літургійного календаря» РПЦЗ МП).

Зараз всі гадають, яким буде курс Трампа і чого очікувати... Проте, у контексті релігійної політики варто пригадати, що саме за попереднього президентства Дональда Трампа (2017 – 2021) Вселенський Патріархат ініціював надання Томоса про автокефалію ПЦУ, і, як пам'ятаємо, у РФ за це обвинувачували саме «трампівський» Держдеп США.

До речі, якось лишилось малопомітним, серед важливих призначень – на посаду радника президента США та директора Управління науково-технічної політики Білого дому оголошено архонта Вселенського Патріархату Майкла Краціоса (Michael Kratsios).

Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП фото 4

Оголошуючи про його призначення, президент Трамп заявив: «Разом ми зробимо наукові прориви, забезпечимо технологічне домінування Америки та відкриємо Золоте століття американських інновацій».

Повідомляється, що, серед іншого, в адміністрації Трампа він завідуватиме питаннями штучного інтелекту та криптовалют. М. Краціос вважається архітектором американської ініціативи штучного інтелекту та національної стратегії просування американського лідерства в області ШІ, у попередній адміністрації Трампа він обіймав посаду головного технологічного радника президента США, серед іншого очолював зусилля Білого дому з інтеграції безпілотних літальних апаратів у національну систему повітряного простору, з 2020 року виконував обов'язки заступника міністра оборони з досліджень та інжинірингу у Пентагоні. Є парафіянином Вселенського Патріархату і був за поданням архієпископа Елпідофора посвячений Патріархом Варфоломієм у члени Ордену Архонтів Вселенського Патріархату.

Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП фото 5

Загалом, серед членів Ордену Архонтів у США є чимало впливових республіканців, які вже працювали у команді Трампа. Тож не виключено, що невдовзі ми почуємо і про нові призначення архонтів Вселенського Патріархату на важливі пости у США.

Орден Архонтів діє при Американській Архієпископії ВП і ставить за мету підтримку Вселенського Патріархату. Духовним наставником Ордену є Екзарх Вселенського Патріархату та глава Американської Архієпископії архієпископ Елпідофор (Ламбриніадіс), який подає Вселенському патріарху кандидатури на посвячення в архонти.

Як пишуть ЗМІ, Орден Архонтів об'єднує впливових вірян Вселенського Патріархату – представників т.зв. «грецького лобі» у США, серед яких греко-американські мільярдери, політики, культурні та громадські діячі, у т.ч. члени Сенату, Конгресу та Палати представників США, прокурори, адвокати тощо.

Серед відомих американських діячів, наприклад, членом Ордену Архонтів є колишній глава ЦРУ США Джордж Тенет. Серед впливових республіканців, які обіймали важливі посади за попередньої каденції президента Трампа, архонтами Вселенського Патріархату є: колишній міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Алекс Майкл Азар; колишній директор Управління зв'язків із громадськістю в адміністрації Трампа Джордж Ентоні Сіфакіс; колишній керівник підготовчих заходів з організації виступів, зустрічей та прийомів Трампа Джордж Дін Джіджікос; колишній член юридичної команди президента Трампа Ендрю Джон Іконому; колишній голова протоколу Держдепу США Майк Карлуцос; консультант Держдепу з питань політики США Джон Сітілідіс та інші.

Архонт Райнхольд Річард Прібус був головою Національного комітету Республіканської партії, а архонт-республіканець Дін Джордж Скелос обіймав посаду в.о. віцегубернатора штату Нью-Йорк та лідера більшості Сенату штату Нью-Йорк. Серед впливових американських політиків-республіканців та членів Ордену Архонтів також можна згадати Гаса (Константіноса) Біліракіса та Майкла (Міхаліса) Біліракіса, Сема Е. Галеотоса, Джорджа Крістофера, Крісті Пітера Майхоса, Ендрю Стівена На́ціоса, Ю́джина Тіле́мечуса Россідіса, Тома Кріса Корологоса, Філіппоса Крістофера та багатьох інших.

Як видно, в архонтів Вселенського Патріархату є досить впливове лобі у лавах республіканців. Аналогічно вони мають впливових представників і у лавах демократів, серед них і один з основних фінансових донорів Демократичної партії США Джордж Метью Маркус. Т.зв. «грецьке лобі» має серйозний вплив в обох партіях США, що відбивається і на незмінності курсу підтримки Вселенського Патріархату, незалежно від того, хто є президентом США.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: священник США Дональд Трамп релігія Україна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, США готують важливе рішення на підтримку України
Зеленський анонсував вагоме рішення США на підтримку України
29 грудня, 2024, 22:15
Колишній президент США, лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер, помер у своєму будинку у штаті Мериленд у віці 100 років
Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джиммі Картера
30 грудня, 2024, 06:57
Також під час телефонної розмови Сибіга повідомив Альбаресу про зусилля України із забезпечення продовольчої безпеки Сирії
Сибіга та глава МЗС Іспанії обговорили зміцнення «повітряного щита» України
7 сiчня, 22:41
Якщо громадянин пропрацював 10 років у шкідливих умовах, його стаж буде зараховано як 20 років
Хто має право на подвійний стаж? Перелік професій
12 сiчня, 05:29
Процедура оскарження висновку розпочинається з письмової подачі скарги
Як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК? Пояснення
12 сiчня, 03:09
У «Глобино» заперечують факт проведення обшуків СБУ
Російський слід та обшуки? Виробник м’ясних продуктів «Глобино» оприлюднив заяву
16 сiчня, 16:09
Вартість цього овоча зросла в середньому на 10%
В Україні зросли ціни на помідори
17 сiчня, 04:55
Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського, що буде робити все, аби закінчити війну у 2025 році
Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року
Вчора, 17:18
Володимир Зеленський провів зустріч із Еді Рамою
Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду
Вчора, 21:40

Сергій Шумило

Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП
Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП
Як Путін спотворює історію
Як Путін спотворює історію
«Православний шахідизм» патріарха Кирила
«Православний шахідизм» патріарха Кирила
Який шлях обрав митрополит Онуфрій?
Який шлях обрав митрополит Онуфрій?
Московська церква в Україні: єдність з Росією будь-якою ціною?
Московська церква в Україні: єдність з Росією будь-якою ціною?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
50K
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
34K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
26K
По одному кожні 45 хвилин: мільйонери масово тікають із Британії
13K
Новий поворот у справі Пашинського. Екснардепу загрожує СІЗО?

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua