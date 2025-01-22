Трамп і Московська церква. Чому рано радіють захисники УПЦ МП

Архієпископ Елпідофор на з'їзді республіканців у США у липні 2024 року

В архонтів Вселенського Патріархату є досить впливове лобі у лавах республіканців

Доволі символічні фото, які дають підстави трохи уявити, з якими суб'єктами у світовому православ'ї будуть рахуватись у новій адміністрації президента США... Глава Американської Архієпіскопії Вселенського Патріархату, архієпископ Американський Елпідофор 20 та 21 січня 2025 року на запрошення Білого дому офіційно взяв участь в урочистостях з нагоди інавгурації нового президента США.

Як видно з цих фото, Архієпископ Елпідофор привітав президента Дональда Трампа та новопризначеного віцепрезидента Джея Венса.

Невідомість навколо політики нового/старого президента США породжує чимало чуток та очікувань з усіх сторін... Бачив навіть у проросійських пабліках сподівання, що адміністрація Трампа начебто виступатиме на захист структур Московського патріархату (!?).

До такого очікування начебто дають «надії» заяви однієї зі співголів Молодіжної республіканської федерації Кетрін Уайтфорд (її батько – священник Московського патріархату протоієрей Іоанн Уайтфорд, настоятель храму РПЦЗ МП у Спрінг, Х'юстон (штат Техас) і благочинний Чиказької єпархії РПЦЗ МП, у 2007 брав участь у Москві в офіційній делегації на підписанні акта про об'єднання РПЦЗ з Московським патріархатом, у 2019 виступав у Москві з доповіддю на тему «Американський погляд на українську кризу», присвячену церковній ситуації в Україні, є генеральним редактором «Свято-Інокентіївського літургійного календаря» РПЦЗ МП).

Зараз всі гадають, яким буде курс Трампа і чого очікувати... Проте, у контексті релігійної політики варто пригадати, що саме за попереднього президентства Дональда Трампа (2017 – 2021) Вселенський Патріархат ініціював надання Томоса про автокефалію ПЦУ, і, як пам'ятаємо, у РФ за це обвинувачували саме «трампівський» Держдеп США.

До речі, якось лишилось малопомітним, серед важливих призначень – на посаду радника президента США та директора Управління науково-технічної політики Білого дому оголошено архонта Вселенського Патріархату Майкла Краціоса (Michael Kratsios).

Оголошуючи про його призначення, президент Трамп заявив: «Разом ми зробимо наукові прориви, забезпечимо технологічне домінування Америки та відкриємо Золоте століття американських інновацій».

Повідомляється, що, серед іншого, в адміністрації Трампа він завідуватиме питаннями штучного інтелекту та криптовалют. М. Краціос вважається архітектором американської ініціативи штучного інтелекту та національної стратегії просування американського лідерства в області ШІ, у попередній адміністрації Трампа він обіймав посаду головного технологічного радника президента США, серед іншого очолював зусилля Білого дому з інтеграції безпілотних літальних апаратів у національну систему повітряного простору, з 2020 року виконував обов'язки заступника міністра оборони з досліджень та інжинірингу у Пентагоні. Є парафіянином Вселенського Патріархату і був за поданням архієпископа Елпідофора посвячений Патріархом Варфоломієм у члени Ордену Архонтів Вселенського Патріархату.

Загалом, серед членів Ордену Архонтів у США є чимало впливових республіканців, які вже працювали у команді Трампа. Тож не виключено, що невдовзі ми почуємо і про нові призначення архонтів Вселенського Патріархату на важливі пости у США.

Орден Архонтів діє при Американській Архієпископії ВП і ставить за мету підтримку Вселенського Патріархату. Духовним наставником Ордену є Екзарх Вселенського Патріархату та глава Американської Архієпископії архієпископ Елпідофор (Ламбриніадіс), який подає Вселенському патріарху кандидатури на посвячення в архонти.

Як пишуть ЗМІ, Орден Архонтів об'єднує впливових вірян Вселенського Патріархату – представників т.зв. «грецького лобі» у США, серед яких греко-американські мільярдери, політики, культурні та громадські діячі, у т.ч. члени Сенату, Конгресу та Палати представників США, прокурори, адвокати тощо.

Серед відомих американських діячів, наприклад, членом Ордену Архонтів є колишній глава ЦРУ США Джордж Тенет. Серед впливових республіканців, які обіймали важливі посади за попередньої каденції президента Трампа, архонтами Вселенського Патріархату є: колишній міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Алекс Майкл Азар; колишній директор Управління зв'язків із громадськістю в адміністрації Трампа Джордж Ентоні Сіфакіс; колишній керівник підготовчих заходів з організації виступів, зустрічей та прийомів Трампа Джордж Дін Джіджікос; колишній член юридичної команди президента Трампа Ендрю Джон Іконому; колишній голова протоколу Держдепу США Майк Карлуцос; консультант Держдепу з питань політики США Джон Сітілідіс та інші.

Архонт Райнхольд Річард Прібус був головою Національного комітету Республіканської партії, а архонт-республіканець Дін Джордж Скелос обіймав посаду в.о. віцегубернатора штату Нью-Йорк та лідера більшості Сенату штату Нью-Йорк. Серед впливових американських політиків-республіканців та членів Ордену Архонтів також можна згадати Гаса (Константіноса) Біліракіса та Майкла (Міхаліса) Біліракіса, Сема Е. Галеотоса, Джорджа Крістофера, Крісті Пітера Майхоса, Ендрю Стівена На́ціоса, Ю́джина Тіле́мечуса Россідіса, Тома Кріса Корологоса, Філіппоса Крістофера та багатьох інших.

Як видно, в архонтів Вселенського Патріархату є досить впливове лобі у лавах республіканців. Аналогічно вони мають впливових представників і у лавах демократів, серед них і один з основних фінансових донорів Демократичної партії США Джордж Метью Маркус. Т.зв. «грецьке лобі» має серйозний вплив в обох партіях США, що відбивається і на незмінності курсу підтримки Вселенського Патріархату, незалежно від того, хто є президентом США.