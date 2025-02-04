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Після заяв студенток ще один викладач театрального вишу пішов з посади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Після заяв студенток ще один викладач театрального вишу пішов з посади
Віз третього січня Балабан не працює в університеті за згодою двох сторін
фото: ACMODASI

Колишня студентка Олександра Балабана зробила публічне зізнання про неприйнятну поведінку майстра під час навчального процесу

Викладача Київського національного університету культури і мистецтв Олександра Балабана відсторонили від роботи після того, як колишні студенти звинуватили викладача у харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях. Як повідомив Інститут кіно і телебачення КНУКіМ, від 3 лютого завідувач катедри тележурналістики та акторської майстерності Олександр Балабан не працює у навчальному закладі. 

«Інформуємо, що з 3 лютого 2025 року Олександр Ілліч Балабан не працює в університеті за згодою двох сторін», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, керівництво факультету ухвалило наступні рішення: 

  • Зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі.
  • Посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу.
  • Фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів. 
Після заяв студенток ще один викладач театрального вишу пішов з посади фото 1
Скриншот допису на сторінці вишу у Facebook

Зазначимо, що Інститут кіно і телебачення обмежив(-ла) список людей, які можуть залишати коментарі до цього допису.

У чому звинувачують Балабана 

Наприкінці січня колишня студентка Олександра Балабана акторка Єлизавета Яковишина зробила публічне зізнання у Facebook про неприйнятну поведінку майстра під час навчального процесу. За її словами, він називав студенток «проститутками» і «бл*дями», а ще робив їм «антицелюлітний масаж» без їхньої згоди на це.

«Я на ті масажі не потрапила, але от мої однокурсниці були. І ніхто не розумів, що якщо 60+ років, вибачте, дід торкається твоїх ніг і вище – це не ок», – пише Яковишина.

Також Балабан розповідав акторкам «хто з ким повинен зустрічатися і спати». «Я сама особисто слухала лекцію про те, шо я дуже розумна акторка, і тільки енергетично сильний чоловік може бути моїм сексуальним партнером. І за статусом він теж повинен бути не просто актором якимось там. Не знаю, що то було і кого він мав на увазі», – йдеться у дописі акторки.

За словами Яковишиної, викладач казав студентам, що вони поїдуть грати в театр на окуповані території Луганської області, в ЛНР. «Казав, що поїдемо в ЛНР в театр грати, бо акторові повинно бути все одно, яка влада, головне – грати. І совєцкая власть – найкраща», – написала колишня студентка. 

Після заяв студенток ще один викладач театрального вишу пішов з посади фото 2
скриншот допису Єлизавети Яковишиної

Інша студентка Балабана, Єлизавета Павленко, у коментарях під дописом  зазначила, що викладач обзивав та принижував її: «Були різні випадки. Наприклад, під час репетиції, коли я стояла на сцені, підходив режисер, розвертав мене спиною до інших і без жодного попередження знімав з мене майку. В той момент я відчувала себе повністю беззахисною, приниженою. На мені була лише репетиційна форма – чорна майка, адже нам було наказано ходити без ліфчиків і топів під приводом того, що це нібито сприяє нашому розкриттю як акторів».

«Ще один випадок стався після мого виступу на посвяті. За це мене жорстоко принизили, обізвали всіма можливими нецензурними словами, заявили, що я ніколи не стану акторкою, тому що посміла вийти на сцену без дозволу свого «бога-майстра». Мене назвали «дурепою», «шль*ндрою» та іншими образливими словами», – пише дівчина.

Також він неодноразово запрошував Єлизавету випити коньяк у кафе «Марабіні», яке сам постійно відвідував. Крім того, викладач та його помічники постійно обговорювали особисте життя студенток.

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скриншот коментаря Єлизавети Павленко

Що відомо про Балабана

Олександр Балабан – відомий український режисер театру та кіно, театральний педагог, засновник Українського музично-драматичного театру-студії класичної п'єси, Заслужений артист України (з 2003 року). художній керівник Незалежної театральної творчої майстерні «сІнемАтографЪ».

У 1993 році Балабан Олександр створив і очолив Український музично-драматичний театр-студію класичної п'єси, який проіснував п'ять років (з 1993 по 1998 роки), і на сцені якого було випущено 12 вистав.

Також, у 1990-і роки працював редактором-аналітиком інформаційно-аналітичної програми «Питання дня», художнім керівником та головним режисером ТРК «Київ». Працював на кафедрі акторської майстерності і режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого.

З 2010 року працює викладачем акторської майстерності у Київському національному університеті культури і мистецтв. З вересня 2015 року – завідувач кафедри акторів кіно. 

Балабан створив понад 70 постановок, отримав низку нагород на вітчизняних та міжнародних фестивалях, а у 2003 році став Заслуженим артистом України.

Нагадаємо,  викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року. 

На скандал відреагували, зокрема, випускник університету Валерій Філіпенко та колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова.

Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію. В Університеті Карпенка-Карого повідомили, що вже розпочали службову перевірку і зазначили, що не отримували скарг на дії Білоуса.

Варто нагадати, що раніше студентки вишу вже заявляли про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Одна киянка навіть публічно стверджувала, що чоловік нібито зґвалтував її неповнолітньою. Тоді Талашко звільнився з університету, проте поліція не знайшла доказів злочину.

Майже два роки тому «Главком» повідомив про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями. Важлива деталь: зі звинуваченням вийшли не жертви харасменту – для оприлюднення звинувачень використовуються анонімні телеграм-канали та інші інтернет-ресурси.

Теги: телебачення театр окуповані території Facebook чоловік влада власть акторка масаж

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