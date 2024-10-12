«Дрони-дракони» змінюють поле бою в Україні: подробиці від New York Times

Дрони допомагають ЗСУ «викурювати» російських солдатів з лісів

Українські військові постійно вдосконалюють свої безпілотники для підвищення їхньої ефективності, і «дрони-дракони» стали яскравим прикладом такої адаптації. Про це повідомляє New York Times.

Солдати прикріплюють до дронів каністри, що вивергають терміт – розплавлений метал, суміш алюмінію та оксиду заліза, який горить при температурі 4400 градусів за Фаренгейтом (приблизно 2400 градусів Цельсія). Під час горіння виникає самопідтримувана реакція, що робить його практично неможливим для гасіння, йдеться у статті.

Командир ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади «Шершні Довбуша» В'ячеслав розповів виданню, що це допомагає ЗСУ «викурювати» російських солдатів з лісів – полум'я спалює рослинність, яка слугує їм укриттям, наражаючи їх і їхнє спорядження на прямий напад. Він зазначив, що з моменту прибуття його підрозділу в район Покровська в квітні вдалося знищити понад 3 тисячі російських військових.

«Дрони-дракони» стали ще одним революційним кроком у війні безпілотників, що змінила бойові дії, стверджує NYT.

Російські сили також не забарилися з виробництвом власних «дронів-драконів». У російських телеграм-каналах з’являлися відео, на яких російські війська використовують дрони для обстрілу українських солдатів.

Як зазначає NYT, «дрони-дракони» – лише невелика частина флоту безпілотників, що швидко зростає. Вони беруть участь у терміновій гонці озброєнь для впровадження інновацій та масового виробництва дронів, які стають швидшими та все більш смертоносними.

Обидві сторони планують нарощувати кількість безпілотників, і досвідчені пілоти стають дедалі ціннішими, їх важче замінити.

«Пілоти – це фахівці, які на вагу золота, і їх потрібно захищати... Після виявлення противник не шкодує ресурсів для знищення їхніх позицій», – зазначив В'ячеслав.

Раніше Сирський розповів про позитивну динаміку знищення російських цілей дронами.

Також протягом року в Україні дозволили експлуатувати 140 зразків БпЛА.

Крім того, ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона».