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Постраждалий від пожеж Лос-Анжелес забарвився у рожевий колір

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Постраждалий від пожеж Лос-Анжелес забарвився у рожевий колір
У охопленому пожежами Лос-Анджелесі спеціально обробляють місцевість за допомогою літаків
фото: yahoo.com

Пожежні літаки спеціально «забарвлюють» Лос-Анджелес у рожевий колір

 

У боротьбі з руйнівними лісовими пожежами в Каліфорнії, що охопили понад 15 тис. га, задіяли пожежні літаки, які використовують спеціальні вогнезахисні суміші. Про це пише видання Bild.

Хімічні речовини, що додаються у воду, засновані на фосфатах та сульфатах амонію. При контакті з полум'ям виділяють вуглекислий газ, що допомагає придушувати вогонь.

Ці суміші, які скидають на палаючі райони, запобігають подальшому поширенню вогню. До складу розчину також додають барвник, щоб пожежники могли бачити, де саме була зроблена обробка. Результатом стало незвичайне видовище: вулиці Лос-Анджелеса, автомобілі, будинки та, навіть, рослини вкрилися рожевим нальотом.

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На весь екран

Підтримку каліфорнійським пожежникам надають військові та міжнародні партнери. Однак, незважаючи на зусилля, пожежі Palisades Fire та Eaton Fire вже увійшли до числа найруйнівніших для Лос-Анджелеса. За даними пожежних служб, вже згоріло щонайменше 12 тис. будівель, близько 150 тис. осіб були змушені залишити свої будинки.

До слова, влада Каліфорнії почала розробку «плану Маршалла», спрямованого на відновлення Лос-Анджелеса після природних пожеж. 

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Теги: пожежа США соціум влада

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