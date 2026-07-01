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Меланія Трамп виступала проти ночівель Ілона Маска у Білому домі та будівництва бальної зали: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дональд та Меланія Трамп сперечалися через дизайн їхніх спалень
фото: Getty Images

Меланію Трамп не влаштовував розмір та розташування бальної зали у Біллому домі

Перша леді США Меланія Трамп не підтримала ідею свого чоловіка, президента США Дональда Трампа, про будівництво бальної зали у Білому домі. Цими деталями поділилися журналісти видання NYT Меггі Габерман та Джонатан Свон у книзі «Зміна режиму: всередині імперського президентства Дональда Трампа». Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Журналісти розповіли, що перша леді не хотіла, аби мільярдер Ілон Маск залишався спати у Білому домі. Йдеться про період, коли Маск почав працювати у Міністерстві ефективності уряду США. «Маск запитав, чи може він спати в резиденції Білого дому, і Трамп погодився. Перша леді спочатку заперечувала, але Маск зрештою провів кілька ночей у спальні Лінкольна», – зазначили журналісти.

Як пишуть автори книги, Меланія Трамп була проти будівництва бальної зали саме на місці Східного крила, де зазвичай був розташований кабінет першої леді.

«Пані Трамп, яка віддавала перевагу тихому середовищу з мінімальними перешкодами та заперечувала проти проживання в будівельній зоні, неодноразово висловлювала стурбованість щодо розміру та розташування бальної зали», – йдеться у книзі.

Крім цього, Меланія Трамп не підтримала ідею з додаванням позолоти в Овальному кабінеті та інших залах Білого дому. «Вона мінімалістка. Але це ж Овальний кабінет. Він просто виглядає краще», – говорив Трамп спікеру Палати представників Майку Джонсону 4 липня 2025 року.

Також Трамп мав різні погляди з дружиною стосовно вибору дизайну їхніх спалень. Зазначається, що робітники під час суперечок подружжя почувалися «розірваними між двома Трампами».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пожартував у присутності короля Великої Британії Чарльза III. Політик звернувся до своєї дружини Меланії Трамп та заговорив про подружнє життя на офіційній зустрічі з монархом та його дружиною Каміллою в Білому домі.

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Теги: США Дональд Трамп Меланія Трамп Ілон Маск

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