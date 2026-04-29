Державна вечеря у Білому домі: що одягли Меланія та королева Камілла (фото)

Меланія і Камілла синхронно обрали рожевий для державної вечері

Під час державної вечері в Білому домі і перша леді США Меланія Трамп, і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках. Про це пише АР, передає «Главком».

Меланія Трамп з’явилася у вишуканій сукні без бретелей із блідо-рожевого шовку від Christian Dior. Образ доповнили білосніжні замшеві рукавички та туфлі на підборах ніжного шовкового відтінку, що підкреслили стриману елегантність стилю.

Королева Камілла обрала більш насичений колір – темно-рожеву вечірню сукню від британської дизайнерки Фіони Клер. До образу вона додала родинні коштовності, а саме намисто з аметистами та діамантами, яке має історичну цінність і походить ще з часів королеви Вікторії.

Державна вечеря у Білому домі на честь короля Великої Британії Чарльза III стала особливою й через рідкісний формат.

Дрес-код «біла краватка» у Вашингтоні не використовували майже 20 років. Востаннє подібну вечерю проводили у 2007 році, коли експрезидент США Джордж Буш-молодший приймав королеву Єлизавету II.

Цього разу президент Дональд Трамп вирішив повернути найвищий рівень дипломатичного етикету – фраки та білі метелики для чоловіків і довгі вечірні сукні для жінок.

Формат «white tie» вважається найурочистішим із можливих. Для чоловіків це означає чорний фрак, жилет і білу краватку-метелик замість звичного смокінга. Для жінок – повноцінні вечірні образи, часто з коштовностями, а в королівських випадках навіть тіари.

До слова, під час державного банкету у Віндзорському замку дружина британського короля Чарльза ІІІ Камілла та перша леді США Меланія Трамп з’явилися у сукнях у кольорах українського прапора.

Нагадаємо, Білий дім опублікував у соцмережі X фотографію президента США Дональда Трампа разом із королем Великої Британії Чарльзом III, підписавши її словами «два королі».