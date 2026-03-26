Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі
фото: AP

Робот пройшов разом із першою леді червоною доріжкою та звернувся до присутніх 

Перша леді Меланія Трамп з'явилася у Східній кімнаті Білого дому в супроводі гуманоїдного робота. Подія відбулася в межах саміту її глобальної ініціативи «Спільне сприяння майбутньому», де обговорювали роль штучного інтелекту та технологій у навчанні дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Робот під назвою Figure 03 пройшов разом із першою леді червоною доріжкою та звернувся до присутніх. Гуманоїд подякував за запрошення та привітав учасників одинадцятьма мовами, назвавши себе частиною руху за розширення можливостей дітей через інновації. Меланія Трамп зауважила, що це її перший гість-гуманоїд американського походження.

Розробником пристрою є каліфорнійський стартап Figure AI, який презентував третє покоління своїх роботів у жовтні 2025 року. Такі моделі призначені для допомоги в побутових справах, зокрема для прибирання та прання. Генеральний директор компанії Бретт Адкок підтвердив, що це перша поява людиноподібного робота в історії Білого дому.

На ринку гуманоїдних технологій цей стартап конкурує з такими гігантами, як Tesla Ілона Маска, Boston Dynamics та низкою китайських виробників, які працюють над створенням роботів для виконання людських функцій.

Як відомо, до України передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їхніх можливостей у реальних умовах. Два таких роботи доставили в лютому. 

Роботів розробила американська компанія Foundation. У компанії заявляють, що Україна стала одним із ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.

До слова, компанія Figure AI оголосила про підписання контракту із неназваним великим комерційним замовником. За умовами угоди, Figure AI побудує 100 тис. людиноподібних роботів протягом наступних чотирьох років. 

Хоча деталі нового клієнта залишаються в таємниці, генеральний директор Бретт Едкок стверджує, що це «одна з найбільших компаній США», що відразу викликало припущення, що це може бути велика торгова мережа або технологічне підприємство зі значною потребою в робочій силі. 

Теги: США технології Меланія Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua