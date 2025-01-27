Економічний форум у Давосі встановив рекорд: прибула рекордна кількість ескортниць

Представниця агентства розповіла, які навички повинні мати ескортниці, щоб відповідати вимогам клієнтів

Цьогоріч на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі значно зріс попит на ескорт-послуги. Про це повідомило видання Daily Mail.

Форум, що розпочався 20 січня, зібрав у швейцарських Альпах понад 3 тис. бізнесменів та політичних лідерів. Однак, за словами медіа, не лише еліта прибула на захід – кількість ескортниць цього року виявилася значно більшою, ніж зазвичай.

Як зазначає портал, який організовує платні зустрічі, деякі клієнти замовляли одразу кількох супутниць.

«З початку ВЕФ ми бачили, що в Давосі та околицях було заброньовано близько 300 жінок і транссексуалів. Це порівняно з приблизно 170 жінками у 2024 році. З погляду на кількість замовлень на комерційну інтимну близькість, це був ще один рекордний рік для нас», – зауважила Андреаса Бергера, прессекретаря одного з таких вебсайтів.

Представниця агентства Avantgarde Сюзан розповіла, що однією з «найзатребуваніших послуг є анальний секс». Вона також наголосила, що супутниці повинні мати певні навички, зокрема бути двомовними, щоб відповідати вимогам клієнтів.

«Я думаю, що також цілком можливі фізичні напади на дівчат з ескорту, наприклад, з метою втілення певного БДСМ-фетишу. З мого досвіду, чим вищий професійний чи соціальний статус чоловіка, тим нижчий його поріг стримування щодо насильства над жінками», – сказала Сюзан.

Представники агентства Lia Models, Ян і Лія, підтвердили це:

«У Давосі люди люблять вечорами хизуватися поруч з привабливою жінкою, яку представляють як компаньйонку або подругу. Дуже добре, якщо супутниця не лише візуально переконлива, але й розумна та кмітлива».

Агенти таких організацій наголошують, що важливо, щоб побачення пройшло гармонійно і щоб супутниця переконливо продемонструвала, що вона є партнером клієнта.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі з 20 по 24 січня тривав Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучала як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Також повідомлялося, що у швейцарському Давосі під час Всесвітнього економічного форуму президент України Володимир Зеленський зустрівся із майже двадцятьма лідерами та політиками з різних країн, а також із топменеджерами та власниками великих компаній.