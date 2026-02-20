Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що подібні заяви є неприпустимим розголошенням секретних даних

Дональд Трамп розкритикував експрезидента США Барака Обаму за його висловлювання щодо існування позаземних цивілізацій, пише «Главком».

За словами амриканського президента Трампа, подібні заяви є неприпустимим розголошенням секретних даних.

Під час спілкування з журналістом Трамп зазначив, що Обама припустився помилки, заговоривши про реальність інопланетян публічно. Водночас сам Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи існують докази візитів нелюдських істот на Землю. Він підкреслив, що не впевнений у їхній реальності, проте вкотре наголосив, що його попередник не мав права розкривати таку інформацію.

Раніше Дональд Трамп висловив гостре невдоволення представниками власної партії, які публічно засудили появу расистського відео на його сторінці у Truth Social. У ролику родина Обам була зображена в образах мавп, що викликало хвилю обурення навіть серед лояльних до Білого дому законодавців. Попри те, що відео згодом видалили, президент у приватних розмовах поставив під сумнів вірність своїх соратників, обіцяючи політичну розплату тим, хто наважився на відкриту критику.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа видалила публікацію в соціальній мережі Truth Social, у якій Барак та Мішель Обама були зображені у вигляді приматів. 

Відео з расистським підтекстом спровокувало гостру реакцію як з боку демократів, так і від високопоставлених республіканців, які назвали контент неприпустимим. Хоча спочатку речниця Білого дому Кароліна Лівітт відкинула претензії, назвавши їх штучним обуренням навколо інтернет-мему, за кілька годин пост зник. Офіційною причиною видалення назвали помилку рядового співробітника, що стало рідкісним випадком визнання провини з боку оточення президента.

Як відомо, президент Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію в його соцмережах відеоролика, де колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель зображені в образах мавп. Попри хвилю обурення та вимоги соратників по партії, Трамп відмовився просити вибачення, переклавши відповідальність за інцидент на підлеглого.

Теги: Дональд Трамп Барак Обама НЛО США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
15 лютого, 04:45
Індійські нафтопереробні заводи мають кращі альтернативи російській нафті
Індія розглядає можливість закупівлі нафти зі США та Венесуели на тлі скорочення експорту з Росії
11 лютого, 22:30
Виступ Bad Bunny став тригером суперечок про культурну ідентичність у США
Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа
10 лютого, 10:25
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
5 лютого, 02:42
Зустріч Трампа і Путіна відбулась 15 серпня 2025 року на Алясці
«Формула Анкориджа». CNN проаналізував, як Росія вигадує угоду зі США, якої не існує
2 лютого, 03:56
Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей
Зеленський: Україна готується до переговорів зі США і очікує зустрічей наступного тижня
31 сiчня, 23:40
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
21 сiчня, 02:37

Курйоз

Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян
Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян
Китайська стрімерка підірвала мережу, коли фільтр краси злетів з її обличчя (відео)
Китайська стрімерка підірвала мережу, коли фільтр краси злетів з її обличчя (відео)
Конфуз у прямому ефірі. Комунальник накрив журналістку лавиною снігу
Конфуз у прямому ефірі. Комунальник накрив журналістку лавиною снігу
Милованов одягнув кросівки під червоні шкарпетки на міжнародну зустріч в Лондоні (фото)
Милованов одягнув кросівки під червоні шкарпетки на міжнародну зустріч в Лондоні (фото)
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua