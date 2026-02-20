Трамп звинуватив Обаму в розголошенні таємниці про інопланетян

Дональд Трамп зауважив, що подібні заяви є неприпустимим розголошенням секретних даних

Дональд Трамп розкритикував експрезидента США Барака Обаму за його висловлювання щодо існування позаземних цивілізацій, пише «Главком».

За словами амриканського президента Трампа, подібні заяви є неприпустимим розголошенням секретних даних.

Під час спілкування з журналістом Трамп зазначив, що Обама припустився помилки, заговоривши про реальність інопланетян публічно. Водночас сам Трамп уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи існують докази візитів нелюдських істот на Землю. Він підкреслив, що не впевнений у їхній реальності, проте вкотре наголосив, що його попередник не мав права розкривати таку інформацію.

Раніше Дональд Трамп висловив гостре невдоволення представниками власної партії, які публічно засудили появу расистського відео на його сторінці у Truth Social. У ролику родина Обам була зображена в образах мавп, що викликало хвилю обурення навіть серед лояльних до Білого дому законодавців. Попри те, що відео згодом видалили, президент у приватних розмовах поставив під сумнів вірність своїх соратників, обіцяючи політичну розплату тим, хто наважився на відкриту критику.

Відео з расистським підтекстом спровокувало гостру реакцію як з боку демократів, так і від високопоставлених республіканців, які назвали контент неприпустимим. Хоча спочатку речниця Білого дому Кароліна Лівітт відкинула претензії, назвавши їх штучним обуренням навколо інтернет-мему, за кілька годин пост зник. Офіційною причиною видалення назвали помилку рядового співробітника, що стало рідкісним випадком визнання провини з боку оточення президента.

Як відомо, президент Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію в його соцмережах відеоролика, де колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель зображені в образах мавп. Попри хвилю обурення та вимоги соратників по партії, Трамп відмовився просити вибачення, переклавши відповідальність за інцидент на підлеглого.