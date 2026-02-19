Головна Світ Політика
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори
У міноборони Білорусі бойову підготовку країни повʼязують з «агресивною риторикою» країн Заходу
фото з відкритих джерел

Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки нібито на позапланові військові збори

У Білорусі за розпорядженням Олександра Лукашенка розпочалася чергова раптова перевірка боєготовності збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони Білорусі.

Міноборони Білорусі оприлюднило заяву генерал-майора Валерія Ревенка, помічника міністра оборони. Він заявив, що ці «заходи оперативної та бойової підготовки повʼязані, перш за все, з діями і агресивною риторикою країн Заходу, які відкрито зазначили, що готуються до війни».

«Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії… Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій», – заявив Ревенко.

Повідомляється, що військовозобов’язані чоловіки по всій країні нині отримують повістки на збори.

Повістки вручають чоловікам як за місцем проживання, так і на підприємствах. Військовозобов’язаних закликають до територіальних військ та підрозділів активного резерву для відпрацювання завдань «оборони населених пунктів». Така активність неабияк наполохала білорусів. 

Також це викликало неабиякий ажіотаж у соцмережах. Білоруси активно обговорюють процес та обурюються, що збір на навчання проводять поспіхом і забирають навіть багатодітних батьків. 

Дружини активно діляться тим, як швидко їхніх чоловіків відправляють на збори, навіть не дозволяючи ретельно зібратися, та як забирають навіть багатодітних батьків.

Гроднянка Дарʼя Мелешко, мати трьох дітей, занепокоєна, що її чоловікові прийшла така повістка

«Дівчата з Гродна, ваших чоловіків забрали на збори? Як ситуація? З трьома дітьми можуть забрати?» – питає вона.

Їй у коментарях відповіли, що бачили, що забирають і з чотирма, і навіть тих, хто раніше не служив.

Білоруси активно обговорюють процес у соцмережах
Білоруси активно обговорюють процес у соцмережах
фото: соцмережі

Ольга Кравчук із Гродна написала, що після того, як її чоловіка забрали на збори, звʼязок із ним зник: «Як тільки сів в автобус, зник звʼязок. Телефон вимкнений. У всіх так?»

Білоруси активно обговорюють процес у соцмережах
Білоруси активно обговорюють процес у соцмережах
фото: соцмережі

Зауважимо, 16 січня 2026 року Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку збройних сил країни. А через місяць, 17 лютого, міноборони Білорусі повідомило, що проходить збір військовозобов’язаних у запасі. 

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти Лукашенка. Зеленський зауважив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.

