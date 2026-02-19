Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори

Чоловіки із західних регіонів Білорусі масово отримують повістки нібито на позапланові військові збори

У Білорусі за розпорядженням Олександра Лукашенка розпочалася чергова раптова перевірка боєготовності збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони Білорусі.

Міноборони Білорусі оприлюднило заяву генерал-майора Валерія Ревенка, помічника міністра оборони. Він заявив, що ці «заходи оперативної та бойової підготовки повʼязані, перш за все, з діями і агресивною риторикою країн Заходу, які відкрито зазначили, що готуються до війни».

«Відповідно, ми також проводимо заходи з підготовки збройних сил до відбиття агресії… Все відкрито, доступно й зрозуміло, ми готуємося до відбиття агресії без будь-яких агресивних і наступальних дій», – заявив Ревенко.

Повідомляється, що військовозобов’язані чоловіки по всій країні нині отримують повістки на збори.

Повістки вручають чоловікам як за місцем проживання, так і на підприємствах. Військовозобов’язаних закликають до територіальних військ та підрозділів активного резерву для відпрацювання завдань «оборони населених пунктів». Така активність неабияк наполохала білорусів.

Також це викликало неабиякий ажіотаж у соцмережах. Білоруси активно обговорюють процес та обурюються, що збір на навчання проводять поспіхом і забирають навіть багатодітних батьків.

Гроднянка Дарʼя Мелешко, мати трьох дітей, занепокоєна, що її чоловікові прийшла така повістка

«Дівчата з Гродна, ваших чоловіків забрали на збори? Як ситуація? З трьома дітьми можуть забрати?» – питає вона.

Їй у коментарях відповіли, що бачили, що забирають і з чотирма, і навіть тих, хто раніше не служив.

Білоруси активно обговорюють процес у соцмережах фото: соцмережі

Ольга Кравчук із Гродна написала, що після того, як її чоловіка забрали на збори, звʼязок із ним зник: «Як тільки сів в автобус, зник звʼязок. Телефон вимкнений. У всіх так?»

Зауважимо, 16 січня 2026 року Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку збройних сил країни. А через місяць, 17 лютого, міноборони Білорусі повідомило, що проходить збір військовозобов’язаних у запасі.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти Лукашенка. Зеленський зауважив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.