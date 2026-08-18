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«Романтика» на Київщині: чоловік евакуювався з потяга з гумовою жінкою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пасажир «Укрзалізниці» прихопив гумову жінку під час евакуації
фото: соціальні мережі

Повітряна тривога перервала подорож, однак один із пасажирів не залишив у вагоні свою незвичну «супутницю»

На Київщині пасажир одного з потягів «Укрзалізниці» привернув увагу попутників під час евакуації через повітряну тривогу. Чоловік залишив вагон разом із гумовою жінкою, яку перевозив із собою. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

Курйозний випадок стався під час зупинки потяга. Пасажирам довелося евакуюватися з вагона через повітряну тривогу. Один із чоловіків вирішив не залишати у потязі свою незвичну «супутницю». Під час евакуації він забрав із собою гумову жінку та разом з іншими пасажирами залишив вагон.

У коментарях користувачі мережі з гумором відреагували на незвичну евакуацію пасажира. Дехто пожартував про «вірність» чоловіка своїй супутниці та зазначив, що він «своїх не кидає». Інші назвали його вчинок проявом справжнього кохання.

«Романтика» на Київщині: чоловік евакуювався з потяга з гумовою жінкою фото 1
скриншот із Facebook

Частина коментаторів також назвала чоловіка «рятівником» та «красунчиком». Курйозна ситуація викликала переважно жартівливу реакцію користувачів, які оцінили те, що пасажир не залишив гумову жінку у вагоні під час евакуації.

«Романтика» на Київщині: чоловік евакуювався з потяга з гумовою жінкою фото 2
скриншот із Facebook

Ситуація привернула увагу очевидців, адже серед речей, які чоловік вирішив винести з потяга під час тривоги, опинилася саме гумова жінка.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» роз'яснила алгоритм дій під час повітряних тривог. Евакуація пасажирів проводитиметься не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а лише у разі підтвердженої прямої загрози конкретному поїзду.

В «Укрзалізниці» пояснили, що головним критерієм для евакуації стали дані моніторингової групи про наближення ракет або дронів безпосередньо до зони руху потяга.

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Теги: Укрзалізниця залізниця

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