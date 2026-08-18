«Романтика» на Київщині: чоловік евакуювався з потяга з гумовою жінкою

Повітряна тривога перервала подорож, однак один із пасажирів не залишив у вагоні свою незвичну «супутницю»

На Київщині пасажир одного з потягів «Укрзалізниці» привернув увагу попутників під час евакуації через повітряну тривогу. Чоловік залишив вагон разом із гумовою жінкою, яку перевозив із собою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі.

Курйозний випадок стався під час зупинки потяга. Пасажирам довелося евакуюватися з вагона через повітряну тривогу. Один із чоловіків вирішив не залишати у потязі свою незвичну «супутницю». Під час евакуації він забрав із собою гумову жінку та разом з іншими пасажирами залишив вагон.

У коментарях користувачі мережі з гумором відреагували на незвичну евакуацію пасажира. Дехто пожартував про «вірність» чоловіка своїй супутниці та зазначив, що він «своїх не кидає». Інші назвали його вчинок проявом справжнього кохання.

скриншот із Facebook

Частина коментаторів також назвала чоловіка «рятівником» та «красунчиком». Курйозна ситуація викликала переважно жартівливу реакцію користувачів, які оцінили те, що пасажир не залишив гумову жінку у вагоні під час евакуації.

скриншот із Facebook

Ситуація привернула увагу очевидців, адже серед речей, які чоловік вирішив винести з потяга під час тривоги, опинилася саме гумова жінка.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» роз'яснила алгоритм дій під час повітряних тривог. Евакуація пасажирів проводитиметься не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а лише у разі підтвердженої прямої загрози конкретному поїзду.

В «Укрзалізниці» пояснили, що головним критерієм для евакуації стали дані моніторингової групи про наближення ракет або дронів безпосередньо до зони руху потяга.