Ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на Дніпропетровщині

Дрон РФ влучив у локомотив після евакуації пасажирів

Поїзна бригада встигла евакуювати пасажирів із вагонів до удару

Російські терористи атакували безпілотником пасажирський поїзд на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Зазначається, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу. Завдяки цьому залізничники та пасажири встигли залишити вагони до моменту удару.

«Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів», – повідомили в «Укрзалізниці».

фото: Укрзалізниця

За інформацією перевізника, ворожий безпілотник влучив у локомотив поїзда.

Наразі фахівці «Укрзалізниці» працюють над тим, щоб пасажири змогли продовжити подорож максимально безпечним маршрутом і дістатися своїх станцій із мінімальною затримкою. «Наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, ворожий безпілотник у Запорізькій області знову уразив пасажирський поїзд. Провідниця дістала поранення.