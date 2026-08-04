У Борисполі електропотяг збив жінку, яка переходила колії у невстановленому місці

Поліція Київщини вкотре закликає громадян дотримуватися правил безпеки та пам'ятати, що залізниця – це зона підвищеної небезпеки

У Борисполі під колесами електропотяга загинула місцева жителька. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом смертельної аварії на залізниці. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області, інформує «Главком».

За попередніми даними слідства, 49-річна жінка переходила залізничні колії у невстановленому для цього місці. У цей момент її збив електропотяг. Від отриманих важких травм потерпіла загинула на місці події до приїзду медиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини).

Поліція Київщини вкотре закликає громадян дотримуватися правил безпеки: переходити колії лише у спеціально облаштованих місцях, переконуватися у відсутності потяга та пам'ятати, що залізниця – це зона підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, поблизу залізничної станції у Вишневому під колеса електропотяга сполученням «Київ – Фастів» потрапив чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці. Подія сталася 26 липня. За попередніми даними правоохоронців, пішохід переходив залізничні колії у невстановленому для цього місці. Машиніст подавав звукові сигнали, аби попередити про небезпеку, однак чоловік не відреагував і продовжив рух.