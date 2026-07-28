Головна Київ Новини
search button user button menu button

Квиток покриває лише 5% витрат. Названо реальну собівартість поїздки у приміській електричці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Квиток покриває лише 5% витрат. Названо реальну собівартість поїздки у приміській електричці
У 2025 році збитковість приміського сегмента склала близько 9,3 млрд грн
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

У далекому сполученні собівартість поїздки в середньому перевищує ціну квитка втричі, у приміському сегменті тариф покриває лише одиничні відсотки собівартості

Приміські електрички залишаються найзбитковішим сегментом «Укрзалізниці». Пасажирський квиток покриває лише близько 5% фактичних витрат на перевезення, а дефіцит напрямку у 2026 році може сягнути понад 11 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Delo.ua.

За даними філії «Приміська пасажирська компанія», середня поїздка електричкою становить близько 46 км, а її фактична собівартість перевищує 300 грн. При цьому базовий тариф для пасажира становить орієнтовно 15 грн до 30 км у Київській та Полтавській областях і близько 20 грн на інших маршрутах.

Провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе пояснює, що у перерахунку на пасажиро-кілометр собівартість становить 6,5 грн проти 0,3 грн у тарифі.

«У далекому сполученні собівартість поїздки в середньому перевищує ціну квитка втричі, тобто тариф там покриває близько третини витрат. У приміському сегменті тариф покриває лише одиничні відсотки собівартості», – зазначає Коссе.

За підрахунками Центру транспортних стратегій, у 2025 році збитковість приміського сегмента склала близько 9,3 млрд грн. Для розуміння масштабу: ця сума дорівнює річним пенсіям для понад 100 тисяч українців або утриманню майже 97 тисяч дітей-сиріт у прийомних сім'ях.

У 2026 році ситуація погіршиться. За прогнозом менеджерки комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації Дар'ї Січкар, доходи від квитків у приміському сполученні очікуються на рівні 0,5 млрд грн, тоді як витрати сягнуть 11,8 млрд грн. Таким чином, дефіцит перевищить 11 млрд грн (96% усіх витрат).

Експерти наголошують: ідеться про соціально критичну послугу, адже для мешканців віддалених та прифронтових громад альтернативи електричкам часто просто немає. Проте за відсутності повноцінних компенсацій із бюджету цей розрив продовжує виснажувати залізницю.

Нагадаємо, з 22 липня в столиці змінилася вартість проїзду в міській електричці (Kyiv City Express). Водночас для пасажирів, які регулярно користуються кільцевою електричкою, незабаром запровадять проїзні абонементи, які дозволять заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення.

Читайте також:

Теги: Київ держава Укрзалізниця бізнес квиток перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У київському театрі «Золоті ворота» відбулася прем'єра вистави «Тигролови»
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
28 червня, 21:21
Тарифи на громадський транспорт у Києві не переглядали з 2018 року
Проїзний у Києві вшестеро дорожчий, ніж у Дніпрі. Як так? Мегаполіс
14 липня, 11:50
Під час масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня 2026 року росіяни поцілили по житлових будинках
Мама ведучої Тали Калатай опинилась під завалами: будинок зруйновано повністю
2 липня, 12:13
Ада Роговцева незабаром відзначатиме 89-річчя
Ада Роговцева розповіла, як зустріне своє 89-річчя
15 липня, 09:39
Низький рівень води на річці Рейн у Німеччині
Головна річка Німеччини засихає: під загрозою найбільші заводи країни
16 липня, 11:37
На новій ділянці лісового масиву тривають екстрені роботи з ліквідації осередку горіння
Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники виявили нове задимлення (фото)
30 червня, 16:38
Зеленський прибув на місце ворожого удару в Дарницькому районі Києва
Зеленський пообіцяв помсту за масований удар по Києву
2 липня, 17:52
Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні
У Києві сигнал тривоги пролунав після вибухів: військовий розкрив причину
11 липня, 15:59
Управління державної охорони України попередило киян та гостей міста
У центрі Києва 15 липня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху
14 липня, 20:43

Новини

В парку «Перемога» 30 липня відбудеться День адопції тварин: як долучитися
В парку «Перемога» 30 липня відбудеться День адопції тварин: як долучитися
Коти на дахах зупинок у Києві: влада пояснила, звідки гроші на гігантські 3D-фігури
Коти на дахах зупинок у Києві: влада пояснила, звідки гроші на гігантські 3D-фігури
У Подільському районі Києва буде гучно: працюватимуть піротехніки
У Подільському районі Києва буде гучно: працюватимуть піротехніки
Квиток покриває лише 5% витрат. Названо реальну собівартість поїздки у приміській електричці
Квиток покриває лише 5% витрат. Названо реальну собівартість поїздки у приміській електричці
Скільки пасажирів електричок купують квитки: цифри, що вражають
Скільки пасажирів електричок купують квитки: цифри, що вражають
Рятувальники назвали головну причину пожеж у Чорнобильській зоні
Рятувальники назвали головну причину пожеж у Чорнобильській зоні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua