Квиток покриває лише 5% витрат. Названо реальну собівартість поїздки у приміській електричці
У далекому сполученні собівартість поїздки в середньому перевищує ціну квитка втричі, у приміському сегменті тариф покриває лише одиничні відсотки собівартості
Приміські електрички залишаються найзбитковішим сегментом «Укрзалізниці». Пасажирський квиток покриває лише близько 5% фактичних витрат на перевезення, а дефіцит напрямку у 2026 році може сягнути понад 11 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Delo.ua.
За даними філії «Приміська пасажирська компанія», середня поїздка електричкою становить близько 46 км, а її фактична собівартість перевищує 300 грн. При цьому базовий тариф для пасажира становить орієнтовно 15 грн до 30 км у Київській та Полтавській областях і близько 20 грн на інших маршрутах.
Провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе пояснює, що у перерахунку на пасажиро-кілометр собівартість становить 6,5 грн проти 0,3 грн у тарифі.
«У далекому сполученні собівартість поїздки в середньому перевищує ціну квитка втричі, тобто тариф там покриває близько третини витрат. У приміському сегменті тариф покриває лише одиничні відсотки собівартості», – зазначає Коссе.
За підрахунками Центру транспортних стратегій, у 2025 році збитковість приміського сегмента склала близько 9,3 млрд грн. Для розуміння масштабу: ця сума дорівнює річним пенсіям для понад 100 тисяч українців або утриманню майже 97 тисяч дітей-сиріт у прийомних сім'ях.
У 2026 році ситуація погіршиться. За прогнозом менеджерки комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації Дар'ї Січкар, доходи від квитків у приміському сполученні очікуються на рівні 0,5 млрд грн, тоді як витрати сягнуть 11,8 млрд грн. Таким чином, дефіцит перевищить 11 млрд грн (96% усіх витрат).
Експерти наголошують: ідеться про соціально критичну послугу, адже для мешканців віддалених та прифронтових громад альтернативи електричкам часто просто немає. Проте за відсутності повноцінних компенсацій із бюджету цей розрив продовжує виснажувати залізницю.
Нагадаємо, з 22 липня в столиці змінилася вартість проїзду в міській електричці (Kyiv City Express). Водночас для пасажирів, які регулярно користуються кільцевою електричкою, незабаром запровадять проїзні абонементи, які дозволять заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення.
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