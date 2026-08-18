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У поїзді Холм – Харків пасажири задихалися від спеки: що відповіла «Укрзалізниця»

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У поїзді Холм – Харків пасажири задихалися від спеки: що відповіла «Укрзалізниця»
Фото з поїздки у поїзді Холм – Харків
Фото: Алла Мельничук/Facebook

Через відсутність охолодження люди залишали купе та стояли біля відкритих вікон у коридорі

Пасажири поїзда Холм – Харків опинилися у вагоні без кондиціонування під час тривалої стоянки у польському Хелмі. На вулиці було близько +35°C, через що у вагоні стало душно, а дітям і літнім людям стало зле. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис співзасновниці та керівниці благодійної організації «Мама і немовля» Алли Мельничук у Facebook.

Мельничук звернулася до «Укрзалізниці» із проханням відреагувати на умови, в яких пасажири перебували під час стоянки поїзда.

За словами Мельничук, вагон поїзда №094О Холм – Харків цілий день стояв під сонцем у Хелмі. Вікна в купе були зачинені, а кондиціонер не працював. Пасажирка зазначила, що не мала термометра, тому не могла назвати точну температуру всередині вагона, однак за її відчуттями вона перевищувала +40°C.

«Людям стає зле. Діти плачуть і кричать від спеки. Є літні люди. У такій задусі люди можуть втрачати свідомість», – написала Мельничук.

Пасажирка також наголосила, що поїзд перебував на кордоні, тому люди не могли вийти з вагона. За її словами, попереду було ще понад три години очікування.

«Ми буквально задихаємося», – зазначила вона.

Мельничук повідомила, що квиток придбала саме у вагон, де була заявлена наявність кондиціонера. За її словами, на запитання до провідника щодо роботи системи охолодження пасажирам пояснили, що кондиціонер може працювати лише під час руху поїзда.

Мельничук наголосила, що за таких умов питання, на її думку, стосується вже не комфорту, а безпеки пасажирів.

«Коли на вулиці +35°C, залишати людей на години у закритому вагоні без нормальної вентиляції та охолодження – це вже не питання комфорту. Це питання безпеки пасажирів», – написала вона.

На допис пасажирки відповіла «Укрзалізниця». У компанії пояснили, що проблема пов'язана з технічними особливостями вагонів.

«У більшості таких вагонів система кондиціонування залежить від роботи підвагонного генератора і найефективніше працює після набору швидкості понад 40 км/год», – зазначили у перевізника.

У поїзді Холм – Харків пасажири задихалися від спеки: що відповіла «Укрзалізниця» фото 1
Скріншот коментаря «Укрзалізниці» під дописом Алли Мельничук у Facebook

За словами «Укрзалізниці», на стоянках і під час тривалого руху зі швидкістю менш як 40 км/год потужність системи охолодження суттєво знижується, а в окремих системах вона взагалі припиняється.

Компанія також пояснила, що на польській ділянці маршруту поїзд рухається з низькою швидкістю та має тривалі технологічні стоянки, зокрема під час проходження прикордонних процедур, тому нагрітий протягом дня на сонці вагон не встигає охолонути за кілька хвилин.

Водночас у відповіді перевізник не пояснив, чому пасажири не могли відкрити вікна в купе.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в липні «Укрзалізниця» перевезла 2,8 млн пасажирів – на 100 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас компанія назвала цей літній сезон одним із найскладніших через російські атаки на інфраструктуру, евакуаційні зупинки та тимчасові обмеження маршрутів.

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Теги: Укрзалізниця кондиціонер подорож

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