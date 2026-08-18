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На Бучанщині під колесами потяга загинув 14-річний хлопець

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Бучанщині під колесами потяга загинув 14-річний хлопець
Вантажний потяг сполученням Коростень - Дарниця здійснив наїзд на підлітка, який перебував на залізничній колії
фото: Національна поліція України

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося

У місті Ірпінь Бучанського району внаслідок наїзду вантажного потяга загинув підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

Трагедія сталася вчора, 17 серпня, близько 17:07. За попередніми даними правоохоронців, вантажний потяг сполученням Коростень – Дарниця здійснив наїзд на хлопця, який перебував на залізничній колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Від отриманих травм 14-річний потерпілий загинув на місці події.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Поліція Київщини закликає громадян бути максимально уважними та нагадує, що залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки. Переходити колії дозволено лише у спеціально облаштованих і встановлених для цього місцях.

Нагадаємо, вантажний потяг поблизу Стрия на смерть збив 19-річного місцевого мешканця. Трагедія трапилася 20 червня. Хлопець лежав на залізничній колії, коли на нього наїхав вантажний потяг. Від отриманих травм 19-річний стриянин загинув на місці.

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Теги: Укрзалізниця смерть потяг Київщина Ірпінь поліція

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