Гренландія є об'єктом бажання Трампа, але у промовах він продовжує називати її Ісландією

Дональд Трамп часто має на увазі одну країну, а назву говорить іншу – це сталося і з Гренландією

Associated Press пише, що принаймні чотири рази у своїх виступах у Давосі Трамп називав Гренландію «Ісландією», передає «Главком».

«Наскільки я можу вам сказати, вони не готові допомогти нам в Ісландії», – сказав Трамп про партнерів по НАТО. «Я маю на увазі, що наш фондовий ринок вчора вперше впав через Ісландію, тож Ісландія вже коштувала нам багато грошей».

Trump once again confuses Iceland with Greenland while talking about NATO at the World Economic Forum. At first, world leaders apparently called him ‘NATO’s daddy,’ and now he calls himself a ‘terrible human being.’ Confusion, confidence, and controversy all rolled into one… pic.twitter.com/a0vfNyrYiJ — The Global feed (@TheGlobalurdu) January 21, 2026

Він також зробив це днем ​​раніше під час тривалої прес-конференції в Білому домі.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.