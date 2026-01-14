Головна Світ Політика
Президент Польщі заявив, що тільки Трамп може зупинити Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кароль Навроцький поклав на Трампа відповідальність за припинення війни
фото: BBC

Кароль Навроцький закликав Європу підтримати зусилля президента США

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нинішній очільник Білого дому Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, здатним зупинити президента Росії Владіміра Путіна та сприяти завершенню війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посилання на його інтерв’ю британському мовнику BBC.

Навроцький наголосив, що Польща та країни Центральної і Східної Європи безпосередньо відчувають загрозу з боку Росії, тому зацікавлені у швидкому припиненні війни проти України.

«Росія все ще є загрозою для Європи. А Дональд Трамп на сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми маємо підтримати його в цьому процесі» – заявив президент Польщі.

За його словами, Москва залишається непередбачуваним та небезпечним гравцем, а Путіну не можна довіряти у питаннях безпеки та миру. Навроцький підкреслив, що Варшава не має підстав розраховувати на зміну характеру російської політики.

«В історії ми знаємо тільки Росію, яка є загрозою. Навіть сьогодні, в XXI столітті, після агресії Росії проти України» – додав він.

Польський президент також закликав європейських партнерів не дистанціюватися від зусиль Вашингтона щодо припинення війни, а навпаки — демонструвати єдину позицію у підтримці можливих ініціатив США, спрямованих на тиск на Кремль.

Раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що наприкінці 2025 року відбулася кібератака з боку Росії на низку установок, які відповідають за електроенергію. Через це країна ледь не занурилася в пітьму.

За словами Гавковського, в останні дні грудня кібератаки зазнали установки, які виробляють електроенергію, теплоелектростанція. Віцепремʼєр також зазначив, що ситуацію було складно контролювати через погодні умови.

Дональд Трамп США Польща

