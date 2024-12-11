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У Севастополі чути вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Севастополі чути вибухи, у місті оголошено повітряну тривогу
Морський пасажирський транспорт у місті призупинив роботу з 20:35 за місцевим часом
фото з відкритих джерел

Підконтрольний РФ глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО

У Севастополі ввечері 11 грудня було чутно вибухи, пишуть у місцевих чатах, а також телеграм-канал «Кримський вітер», повідомляє Крым.Реалии.

До цього російські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу ударів БПЛА, а морський пасажирський транспорт у місті призупинив роботу з 20:35 за місцевим часом.

Телеграм-канал «Кримський вітер» також додав, що після звуків вибухів у районі Комишової бухти чи Козачої бухти здіймається дим. У паблику припускають, що це може бути результатом влучення або димом від ППО. Раніше російська влада повідомляла, що під час повітряних тривог російські військові використовують димові завіси.

У свою чергу підконтрольний РФ глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що це робота ППО Росії, яка нібито «збила два БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря на висоті майже 2 кілометри». Підтвердити слова Розвожаєва за допомогою альтернативних джерел поки що не можна. Тривогу в місті оголосили вже після звуків вибухів, потім у місті також призупинив роботу наземний пасажирський транспорт.

Нагадаємо, морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил України завдали точних ударів по російських цілях біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. 

До слова, упродовж листопада підрозділи Сил оборони уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння окупантів. Серед них зенітно-ракетні комплекси «Бук» різних модифікацій, «Тор» та С-400 «Тріумф», важкі вогнеметні системи залпового вогню «Солнцепьок», комплекс РЕБ «Борисоглєбськ-2» та РЛС «Зоопарк». 

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Теги: Крим військові транспорт робота вітер влада тривога

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